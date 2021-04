El objetivo de los 10.000 pasos, a examen

La pandemia ha hecho que quedemos para lo que popularmente se conoce como “salir a caminar”. Con amigos, familia, convivientes o no pasear se ha convertido en un acto social y saludable.

Si analizamos las recomendaciones de instituciones y gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecería un mínimo de 10.000 pasos diarios, al igual que la American Heart Association (AHA). Esta cifra podría ser un punto de partida. “Caminar sería suficiente para mantener la densidad mineral ósea, supone un gasto calórico y trabajo cardiovascular”, afirma Jorge García Bastida, doctor en alto rendimiento y profesor de la UNIR. “Los 10.000 pasos serían una recomendación general. Siempre hay que individualizar”, añade.

No hay que subestimar los pasos. Tal y como admite la revisión sistemática publicada recientemente por el Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, “el recuento diario de pasos es una métrica intuitiva que ha demostrado tener éxito en la motivación de la actividad física en adultos y puede tener potencial para futuras recomendaciones de actividad física de salud pública”.

Qué dice la ciencia

La investigación señala que caminar 1.000 pasos adicionales por día puede ayudar a reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular en adultos, y que los beneficios para la salud están presentes por debajo de los 10.000 pasos por día.

Sin embargo, la forma de la relación dosis-respuesta aún no está clara. Actualmente, según esta investigación, faltan datos para identificar un umbral mínimo específico de recuentos de pasos diarios necesarios para obtener un beneficio general para la salud.

Diferentes estados de forma

La relación entre calidad, esperanza de vida y prevención de enfermedades parece estar relacionada íntimamente con la actividad física frente al sedentarismo. “Sin embargo, una persona con una vida activa puede dar un mayor número de pasos y recorrer una mayor distancia sin saberlo que alguien que esté gran parte del día sentado y salga a correr una hora cada día. Consideramos al primero una persona sedentaria y al segundo un deportista cuando, paradójicamente, puede que el primero realice más actividad física diaria que el segundo”, afirma Guillermo Alvarado, autor de Entrena bien, vive mejor y director de PERFORMA. “Poder medir la actividad física que realizamos a lo largo de todo el día es fundamental para incorporar un estilo de vida activo que, seguramente, será más sostenible a largo plazo que cualquier plan de entrenamiento”, añade.