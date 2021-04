Pablo Iglesias: "Para que la izquierda gane, no podemos estar peleándonos entre nosotros"

El exvicepresidente del Gobierno y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el último en cerrar el programa especial de Buenismo Bien sobre las elecciones madrileñas. Iglesias ha repetido andadura en el espacio de Manuel Burque y Quique Peinado año y medio después de haberse hecho viral “perreando” con Henar Álvarez.

Aunque esta vez no ha bailado, como sí lo hizo su rival de Más Madrid Mónica García, se ha pronunciado sobre sus competidores y el “con este Iglesias, no” que pronunció el socialista Ángel Gabilondo. “Lo que más desmoviliza a la gente de izquierdas es vernos a nosotros dándonos codazos y para ganar no podemos estar peleados. Por mi parte, no se escuchará una mala palabra hacia ninguno de ellos”, ha explicado el exvicepresidente.

Sobre la ultraderecha de VOX y la posibilidad de que lleguen a gobernar, Iglesias ha asegurado que, si eso pasa, no se van a conformar con deportar a Serigne Mbayé, que los siguientes pueden ser los homosexuales o simplemente los que no compartan sus ideas políticas: “No todas las ideas son respetables, el machismo, el racismo y fascismo son un ejemplo”, ha sentenciado.

Además, también ha arremetido duramente contra el PP de Ayuso: “Ha demostrado que la pandemia era su oportunidad para hacer caer al malvado Gobierno socialcomunista, pero la resistencia siempre la ha planteado el Partido Popular de Madrid”, ha explicado. El candidato de Unidas Podemos ha hecho una férrea defensa de lo público alegando que la derecha lo hará desaparecer si consiguen gobernar: “La pandemia ha demostrado que los servicios públicos son los imprescindibles y los quedan la cara en problemas que afectan a todo el mundo”.

Iglesias, que encara una campaña electoral que él mismo ha definido como “agresiva”, ha puesto el foco en los barrios y ciudades más humildes del sur de la capital y ha instado a sus vecinos a ir a votar: “Estas elecciones son sobre geografía, el 30% no puede decidir sobre el 70%, como pasa ahora mismo, por eso pido que todos vayan a votar, sólo así habrá Gobierno”, ha instado el de la formación morada.

Respecto a su futuro, el exvicepresidente no contempla otra opción que no sea en el gobierno de Madrid: “Hay gente que no lo visualiza, pero sé que lo vamos a conseguir. Va a ocurrir”. Sólo ha tenido elogios para su compañera y sustituta en la vicesecretaría, Yolanda Díaz, y que todo apunta a que será el futuro de Unidas Podemos: “Es durísima negociando, con convicciones muy firmes y, además, no se enfada, es amable y empática con una gran capacidad de comunicar con dulzura que yo no tengo, por ejemplo”, revela.