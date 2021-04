Renunció a todo el Real Madrid en Anfield. Al ataque, al gol, a matar la eliminatoria. A todo, menos al tesoro más preciado, la clasificación para unas semifinales que lo devuelven al camino de la gloria Europea con el sufrimiento de una noche de perros ante el Liverpool (0-0).

Las semifinales, las primeras en tres años, sitúan al club de Chamartín como el equipo con más presencias en esta ronda de la historia y le medirán a un Chelsea en continuo crecimiento.

Pedja Mijatovic, ex jugador y ex director deportivo del Real Madrid, aseguró en El Larguero de Manu Carreño que el equipo de Zidane es "el favorito" para ganar la Champions League. "Está caminando hacia Estambul y lo va a conseguir", ha asimilado.

Sobre el partido de este miércoles, el colaborador de El Larguero ha dicho que el centro del campo "no estuvo al nivel de otros partidos", pero sí destacó su trabajo. "El Madrid aprendió a sufrir y se ha clasificado", ha definido.

"Se dudaba de Militao, pero tanto en la ida como en la vuelta ha estado muy bien, y eso que no ha jugado mucho. Impresionante Nacho, es un chaval que quizá el año pasado no estuvo tan fino como otros años, pero este año está fantástico, aprovechando cada oportunidad que ha tenido como un líder auténtico de la defensa", ha recalcado Pedja.

"Courtois ha hecho un gran partido, sin duda ninguna, no solo este, sino muchísimos partidos a lo largo de la temporada. El último tramo de la Liga del año pasado también. Así tiene que funcionar un portero del Real Madrid. Con Casillas tenían un listón muy alto y no solo está respondiendo Courtois, sino que se está convirtiendo en un porterazo que da mucha seguridad a su equipo", ha definido.

El ex director deportivo del Real Madrid resta importancia a la historia madridista. "Tenemos que olvidarnos de las otras semifinales, eso no tiene importancia. El rival es el Chelsea, sin olvidarse que su entrenador estuvo en la final el año pasado. El Chelsea es más equipo que el Liverpool, sin ninguna duda, y hay que tener mucha concentración. No va a ser una eliminatoria fácil. El partido lo tiene que resolver como sea. El Madrid camina hacia la final".

Sobre qué equipo le gustaría para la final, Mijatovic lo tiene claro: "Prefiero al PSG antes que al Manchester City en la final. Tener fuera al Bayern es una buena noticia. Si se puede evitar al City, mejor. El PSG tiene buenos jugadores, pero no tiene una defensa tan buena. Aunque primero hay que eliminar al Chelsea", ha sentenciado.

"El resto de equipos están asustados"

El comentarista, también de Carrusel Deportivo, aseguró que el resto de equipos que estarán en semifinales de Champions junto al Real Madrid tienen que estar "asustados".

"Zidane ha tenido razón, pidió que le dejaran trabajar y ahora mismo el Real Madrid tiene opciones de ganar tanto la Liga como la Champions. Estar así a estas alturas de competición es muy importante", detalló en el programa de Dani Garrido.