Álvaro Benito se rinde ante Nacho y Militao: "Para sacarles a hombros"

El Real Madrid logró el pase a las semifinales de la Champions por novena vez en las últimas once temporadas (solo faltó en las dos últimas ediciones). Buscará ante el Chelsea el pase a la final de Estambul.

En 'El Larguero' estuvo Álvaro Benito para ofrecer su punto de vista acerca de lo sucedido en el partido, en la eliminatoria en general y también para analizar las opciones del equipo blanco en lo que resta de competición.

Análisis del partido. "Creo que el Liverpool ha tenido dos caras. Una de sensación de peligro cuando podía aprovechar una perdida o un robo y otra de sensación de inoperancia cuando no tenía espacio. Cuando el Real Madrid ha priorizado defender cerca de Courtois, el Liverpool no ha tenido argumentos. El Real Madrid ha hecho un trabajo excelente".

Los otros detalles clave del partido. "Hay muchos factores que no se ven por la tele, que el aficionado no entiende, y el primero es lo que pesa lo emocional. Hemos visto equipos que son completamente distintos en la ida y en la vuelta en función del resultado. Y también la fatiga. El Real Madrid sabía que no estaba de gasolina boyante y ha intentado jugar con eso, con el reloj y con la fatiga del Liverpool. La gestión de las emociones es muy importante, un gol del Liverpool habría cambiado completamente el escenario".

¿Quién te ha gustado más? "La pareja de centrales ha hecho una eliminatoria para sacarles a hombros. Ha sido brutal la cantidad de duelos que han ganado, la atención que han tenido siempre en todos los cortes a la espalda, han anticipado todas, han sacado todos los balones de juego áereo.... Nacho a Salah le ha amargado la vida, esta noche va a tener pesadillas Salah con fotos de Nacho. No le ha dejado girarse en toda la eliminatoria. Yo creo que han estado de matrícula de honor los dos y en general el equipo porque las bajas son muchísimas, muy sensibles y de hombres que pensábamos que eran insustituibles".

¿El Real Madrid, el más temido? "No lo sé. Creo que está todo muy igualado. Al que veía un puntito por encima del resto era al Bayern, pero al resto le veo muy igualado. El Real Madrid ahora afronta una eliminatoria completamente diferente a lo que ha tenido con Atalanta y Liverpool. El Chelsea por dentro... no corre ni el viento por ahí, acumula una densidad de jugadores por dentro que es casi imposible hacerle daño por ahí y el Real Madrid deberá afrontar una eliminatoria con el peso del balón, intentando ser muy agresivo por fuera, en el uno contra uno e intentando desordenar algo que es difícil de desordenar. Todo el mundo empezará ya a hablar del favoritismo del Real Madrid y yo veo una eliminatoria muy dura y muy igualada. Lo que juega a favor del Real Madrid en relación a los otros equipos es que el grueso de la plantilla está otro año más aquí, no le va a pesar el escenario".