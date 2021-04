Lo impactante es que esa foto necesita, más que ninguna, un pie

Sí hacen falta palabras. No necesariamente las mías, pero justo esta foto ha ganado ese premio porque además de ser una gran foto, necesita palabras. Lo primero que impresiona es que algo tan extraordinario y tan excepcional como la imagen de dos seres humanos abrazándose entre plásticos, tiene que explicarse dónde se ha hecho. Esto es lo impresionante. Esto también es lo terrible. Y ese es el impacto de esa foto: que al verla no tenemos ni idea de dónde se ha hecho. Que por cierto la he hecho Mads Nissen en Brasil. Pero estas fotos premiadas de grandes tragedias, al verlas, casi nunca necesitan explicación: de una guerra nos vienen varios nombres de sitios a la cabeza, inmigración, refugiados, hambre, naturaleza o catástrofe natural, intuimos dónde se pudo haber hecho o al menos no pudo ser en cualquier parte del mundo. La foto de esta catástrofe en concreto necesita de un pie de foto para saber si fue en un extremo u otro del mundo, y desde luego, esto ya en otro orden, dentro de muchos años también será curioso el relato del fotógrafo para saber cómo llegó a esa foto, qué ocurrió en el planeta Tierra para que esa foto fuese realidad.