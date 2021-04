Los actores saben muy bien que no siempre consiguen el papel que persiguen. Y este revés ha tenido que encajarlo hoy Toni Cantó, que junto al ex alcalde de Toledo, Agustín Conde, ha visto como el Tribunal Constitucional le cerraba la puerta a la Asamblea de Madrid. Con el voto de calidad de su presidente, cosa que demuestra lo enconada que está la situación, a pesar de ser ésta una cuestión menor, la más alta magistratura seguía el hilo argumental tanto de la Fiscalía como del Juzgado que entendió lo contrario que la Junta Electoral: que es más importante la fecha del empadronamiento que no el domicilio. Cosa que parece lógica, porque la ley se basa en hechos y no en deseos, por lo cual el día de autos uno es de donde consta y no de donde le gustaría ni le conviniera. Así se cierra la operación "vente conmigo", que el PP puso en marcha para erosionar a Ciudadanos, como si el partido naranja necesitara de ayudas externas para seguir con su declive.

Ya hemos visto en demasiadas ocasiones que no hay nada como el temor de los lunes al sol para salir a buscar la sombra que mejor cobije. Y este caso de doble deserción y rápida lealtad ha encubierto lo que explicó Pablo Casado hace dos días, que le había propuesto a Inés Arrimadas que Ciudadanos se disolviera en el PP, pero que ella salvaría su carrera política, porque sería su portavoz. Algo inusual que, no obstante, anuncia la actualización de la política del todo vale y para la que ya no quedan límites, por lo menos para la derecha española. Incluso rebajar la importancia, ya de por sí relativa, que pudiera tener credibilidad pública defendiendo unos principios quien hasta ayer decía tener los distintos. Groucho Marx absolutamente vigente. Lástima. Nos estamos perdiendo la mejor de las escenas, la que, en palabras de Vargas Llosa, representaría la verdad de las mentiras.