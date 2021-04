Ayer el presidente del gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Plan de Recuperación, expuso la situación de la pandemia e insistió en la fecha de caducidad del estado de alarma, el 9 de mayo. Fue una intervención cargada de datos, de proyectos, de objetivos. Se podrá discutir sobre la dosis de propaganda en su discurso; se podrá discutir sobre si antes de presentar los proyectos en público el presidente debería hablar con la oposición; se podrá discutir sobre si el plan de recuperación es el idóneo o no lo es, de hecho, sobre esto último se debería haber discutido ayer y se debería seguir discutiendo hoy. A Pedro Sánchez siempre le ha faltado la sensibilidad para la búsqueda de consensos, vale, pero es que lo que tiene en frente, el principal partido de la oposición, el PP, al que siempre se ha considerado un partido de Gobierno, está instalado en el no y en la confrontación permanente.

La intervención de Pablo Casado ayer en el Congreso no tiene cabida en medio de la delicada situación que atraviesa este país. Ya no por el tono, que también, sino por la nula voluntad de entendimiento, ni siquiera existe la voluntad de contraponer estrategias o de plantear alternativas a lo que no le guste del plan de Sánchez. La intervención de Casado fue, de nuevo, un mitin electoral, jaleado por su bancada y que entierra del todo el espejismo que vivimos ese día de la moción de censura en el que dijo romper con la ultraderecha. El tono y el contenido no venían a cuento y solo se explican por la sombra de Ayuso sobre Casado, que cada vez es más alargada, y que es quien está marcando la oposición al presidente del Gobierno desde la Puerta del Sol de Madrid.

Pablo Casado no está dispuesto a pactar ni a negociar nada con Pedro Sánchez, no lo estaba antes de la pandemia y lo que es peor, no lo está ahora que este país necesita respiración asistida. Porque nos olvidamos de los temas, pero ahí sigue caducado el Consejo General del Poder Judicial y ahí siguen caducados los mandatos de otras instituciones. Podemos seguir acusando al presidente del Gobierno de falta de mano izquierda para la negociación, pero con Pablo Casado, aunque tuviera dos manos izquierdas no le servirían de nada.