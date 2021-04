Billie Holiday según Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina

El 1 de abril llegó a los cines ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’, la película que repasa la biografía de una de las más grandes leyendas del jazz, conocida por su voz rasgada; y el enorme éxito que cosechó pese a sus adicciones, sus problemas con la justicia, sus turbulentas relaciones y el acoso que sufrió por parte de las autoridades estadounidenses, que no veían con buenos ojos que una artista negra, proveniente de una familia desestructurada y adicta a las drogas alcanzase tales cotas de popularidad.

Billie Holiday es, junto a la escritura, otra de las grandes pasiones que comparte uno de los matrimonios más célebres de la literatura patria, el que forman Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina, y a ella han dedicado el ‘Radio Lindo’ de esta semana en ‘La Ventana’. “Yo no podría estar con una persona a la que no le gustase la música, en una relación se comparte todo lo que eras antes de amar a la persona de la que te has enamorado”, ha asegurado Elvira.

Por su parte, Antonio Muñoz Molina no recuerda cómo se aficionó a Billie Holiday, pero le ha acompañado toda su vida. “Viene de la tradición de los artistas de blues, pero ella amplía eso y se convierte en una enorme influencia en el jazz y en la música popular”, explica, “ella no era sólo una cantante, era música, y estaba en un plano de igualdad con la orquesta y hay que entenderla como parte de la música”.

La película, al igual que la conversación que han mantenido en ‘Radio Lindo’, hace hincapié en los tormentosos episodios de la vida de Billie Holiday. “Son vidas muy duras, marcadas por la marginalidad y la segregación”, señala el escritor. Su madre ejerció la prostitución y sufrió maltrato, y la artista fue violada a la edad de diez años. El racismo sistémico de la sociedad estadounidense marcó también su carrera. “Eran músicos que tenían que entrar por la puerta de servicio en sus actuaciones y no podían parar en las áreas de servicio durante sus giras”.

En cuanto a la película, Elvira Lindo adelanta que pretende insinuar que la persecución que sufrió Billie Holiday por su consumo de drogas tenía el racismo como causa real. Algo con lo que Muñoz Molina no está de acuerdo, alegando que “es hacer espectáculo de algo que no existe, porque no hace falta imaginar una conspiración tan elaborada”. ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’ está dirigida por Lee Daniels, y cuenta con Andra Day en el papel de la artista, cuya interpretación le ha valido una nominación al Óscar a mejor actriz principal.