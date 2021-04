Prohibido fumar en terrazas: "Cada año mueren en España 60.000 mil personas a causa del tabaco"

Según ha avanzado la cadena SER, la Comisión de Salud Pública formada por técnicos de sanidad del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas ultiman un documento en el que se propone prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, aunque se mantenga la distancia de seguridad. Sin embargo, de momento la medida no estará sobre la mesa esta tarde en la reunión de Salud Pública ya que faltan aún por presentar una serie de informes técnicos. Se trata de una medida que ya está en vigor en seis comunidades : Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón.

Hoy se ha asomado a 'La Ventana' Carlos Jiménez, neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) que ha tratado de explicar las evidencias científicas que están detrás de esta medida. El neumólogo ha afirmado que desde la asociación consideran “oportuna" la decisión aunque lamentan que no se haya llevado a cabo antes. “Todo lo que sea falta de regulación en cuanto al consumo del tabaco en lugares públicos y cerrados es perder tiempo en contra de la salud”. Según el presidente de la SEPAR, "cada año mueren en España 60.000 mil personas a causa del tabaco”; una cifra a la que habría que sumar "las muertes de forma pasiva, que suman un total de 3500 a 4000 al año".

El doctor ha explicado el impacto positivo que puede tener esta medida para paliar la propagación del virus debido al riesgo que conlleva la exhalación de los aerosoles que emite el tabaco, un factor de riesgo que contribuye en gran medida a la propagación del virus. “Está demostrado que una forma de transmisión es a través de la exhalación. Cuando alguien fuma, inhala el humo y luego lo exhala de una forma activa. Esto quiere decir que en la exhalación de una persona que estuviese contaminada con el covid la cantidad de carga viral que se expulsa es mucho mayor” .

El neumólogo se ha referido a varios estudios hechos por la propia SEPAR que evidencian que el impacto del covid en fumadores es mayor que en aquellos que no fuman. “Las personas fumadores tienen una mayor probabilidad de ser infectadas que las personas que no son fumadores. Pero también sabemos que cuando una persona fumadora es infectada por la covid, la forma clínica de la enfermedad que aparece es mucho más severa.” Es por ello que, según ha expuesto, los datos señalan que la relación entre ingresos en UVI y la posibilidad de que sea necesario recibir intubación o el riesgo de muerte se da "más del doble de veces en un sujeto fumador". Tal y como ha subrayado el experto, fumar no solo supone un riesgo a la hora de contraer la enfermedad sino que también "supone un factor decisivo para que aquellos que estén contagiados terminen encontrándose con situaciones clínicas de carácter grave".