500 años de la Guerra de las Comunidades

El levantamiento de las comunidades y su desenlace final en 1521 fue el primer paso para buscar cierta libertad, luchar contra lo que se entendía como excesivo poder del monarca y permitir que las ciudades y pueblos tuvieran más representación y voto en el gobierno de la corona. Hay que verlo con los ojos de la época y salvar todas las distancias. No se buscaba una democracia pura como tampoco se hacía en la Atenas de Pericles. Pero era un primer paso.

Desde que en 1188 León diera el paso hacia un parlamentarismo embrionario, otros siguieron en siglos sucesivos sus pasos. Carlos I acababa de llegar a Castilla con ideas que no causaron mucha gracia entre los nobles y ricos de la tierra. El que se acompañara de asesores flamencos a quienes daba los cargos más importantes de la corte y del gobierno, dejando de lado a los nobles locales que siempre habían estado al quite de estas operaciones, no sentó bien. De ahí que las comunidades, que además se veían apretadas con nuevos impuestos, se negaran a pagar y a seguir los pasos que marcaba el nuevo rey castellano.

