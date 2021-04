La película que merece la revolución feminista, un Capone excesivo y una veterinaria novata

El cine ha cambiado tras el MeToo, prueba de ello es ‘Una joven prometedora’, una historia de venganza con Carey Mulligan que ha sido uno de los debuts más importantes del año. Johnny Depp produce el documental ‘Crock of Gold’, una mirada a la historia del músico de The Pogues, Shane McGowan, pero también a las adicciones y a la historia de Irlanda. El choque cultural funciona en las comedias y repite la fórmula ‘Una veterinaria en la Borgoña’, una historia de superación con animales de por medio. Han sido muchos los actores que han interpretado al mafioso Al Capone en la gran pantalla, ahora se suma a esa lista Tom Hardy. En cine clásico repasamos la carrera de David Lean y celebramos los 50 años de ‘Verano del 42’, la película de Robert Mulligan. En televisión, esta semana hablamos con Daniel Brühl, el villano de ‘Falcon y el Soldado de invierno’ y celebramos la diversidad lingüística de las nuevas series españolas.

Una joven prometedora (Emerald Fennell)

El género de venganza es un clásico en el cine, que invade distintos géneros, desde del wéstern hasta el cine de Tarantino. Hay, de hecho, cosas que unen al personaje de Uma Thurman en Kill Bill con Cassie, el personaje de Carey Mulligan en Una joven prometedora.

La ópera prima de Emerald Fennell, guionista de la serie Killing Eve y actriz que ha puesto rostro a Camila Parker Bowles en The Crown, introduce muchos matices y diferencias con el cine de violación y venganza generalmente hecho por hombres. "Escribí el guion hace unos años y creo que hay elementos que evidentemente hablan del momento actual. Pero creo sobre todo, si hablo con mis amigas, veo que las cosas de las que habla la película llevan ocurriendo mucho tiempo, en realidad muchos siglos", decía la directora británica en un encuentro con la prensa en Toronto.

La película se inserta en un resurgimiento de películas que abordan temas de la agenda feminista después del Me Too. Pone en el centro a la víctima y redefine quién es y cómo es y se comporta el agresor. Viene a responder qué es una violación y quién es el que viola. Algo que parece obvio, pero desgraciadamente no lo es tanto. Fennell da un paso más de lo que hacían, por ejemplo, la actriz y guionista británica Michaela Coel en su serie para HBO Podría destruirte. O lo mismo que intentaba la directora australiana Kitty Green en The Assintant, la película sobre el productor acusado de acoso y violación Harvey Weinstein.

Con Una joven prometedora la directora británica, perteneciente a una familia aristócrata y debutante a lo grande, ha logrado cinco nominaciones al Oscar, nos presenta a Cassie una mujer cuya vida se truncó tras algo que ocurrió en la facultad y que se va descubriendo a medida que transcurre el filme. Dejó los estudios, trabaja como camarera, no tiene amigos, ni relaciones, vive en casa de sus padres y por la noche sale de fiesta, finge estar borracha y cuando los tíos van a abusar de ella, realiza su acto de venganza, que queda en el aire si hay o no algún acto violento.

No es lo que le interesa a la directora, que prefiere centrarse en los comportamientos que llevan al acoso y en las mujeres y hombres cómplices de esos comportamientos tolerados en la sociedad. La película, por tanto, insiste en un retrato de la violación en la que no solo los violadores son psicópatas o monstruos, sino cualquier marido, novio o incluso falso aliado.

Por momentos Una joven prometedora se acerca a la comedia negra, como cuando ella alcanza a sus presas, al thriller en ese tercer acto con montaje paralelo entre dos escenas temporales y a la comedia romántica de los noventa. "Es como una comedia romántica de los noventa, como las que ya no se hacen. Hay algo en la película romántico, nostálgico que habla de las mujeres. Hay partes de la película que es como si estuvieras viendo una película maravillosa de los noventa", explicaba la actriz.

Ella conoce a un chico que parece distinto de esos que suele cazar en las discotecas, se enamora de él, pero no todo es tan romántico como parecía. Estamos en la era post #MeToo y hemos aprendido mucho. También el retrato de la mujer víctima es diferente: Carey Mulligan viste con colores pastel camisetas aniñadas, tiene una habitación kitsch y le gusta la música Pop.

"Ante la cultura popular y la cultura pop que les suele gustar a las mujeres jóvenes se suele tratar de manera irónica o como un placer culpable. Siempre me ha gustado Britney Spears, creo que Toxic es una de las mejores canciones que se han escrito nunca. Quería asegurarme en toda la película que trataba de forma seria cosas que la cultura popular suele descalificar, como ropa, el maquillaje, las canciones pop, cosas de las que muchas mujeres disfrutan", explicaba Fennell sobre la decisión visual colorida, sobre los referentes y, sobre todo, sobre la banda sonora.

Britney Spears, Paris Hilton o las Spice Girls suenan en la película a través de canciones que han contribuido al patriarcado, pero que la directora utiliza para todo lo contrario, denunciar el trato ejercido sobre las mujeres durante décadas que todavía persiste hoy.

Una joven prometedora es la película que mejor explica la ley de consentimiento, que hace suyo ese lema de sola y borracha quiero llegar a casa. Algo que ha enfadado a algunos críticos y académicos, que machacaron a la actriz por no ser lo suficientemente sexi. Como vemos, el machismo está en todas partes.

Una veterinaria en la Borgoña (Julie Manoukian)

El cine francés domina todos los géneros y tiene pillada la fórmula de la comedia de contrastes. Hemos visto jugar con los tópicos norte y sur, o periferia y centro y ahora 'Una veterinaria en la Borgoña' nos propone el choque entre campo y ciudad. La directora Julie Manoukian retrata la labor de los veterinarios rurales a través de la historia de una brillante estudiante que se enfrenta al trabajo real en un pequeño pueblo.

Mortal Kombat (Simon McQuoid)

Con este subidón de taquilla en las dos últimas semanas, hay otro blockbuster que se estrena esta semana, Mortal Kombat. Dirigida por Simon McQuoid, es una nueva adaptación cinematográfica de la popular serie de juegos de lucha de NetherRealm. La película incluye personajes icónicos como Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang y más mientras compiten en un torneo de lucha que determinará el destino de la Tierra.

Crock of gold: bebiendo con Shane MacGowan (Julien Temple)

En 2005 Johnny Depp se gastó tres millones de euros en el funeral de Hunter S. Thompson. Cumplió su deseo: disparar sus cenizas desde un enorme cañón construido para la ocasión. Años antes había entablado una amistad con el excéntrico periodista y escritor al encarnar a su alter ego en ‘Miedo y asco en Las Vegas’. Con Marlon Brando le unía su trabajo en ‘The brave’, la película que dirigió y escribió en 1997, y con Keith Richards se ha subido a un escenario y ha compartido escenas en ‘Piratas del Caribe’. El actor siente una inevitable atracción por personajes autodestructivos, excesivos, salvajes… “Siempre me he sentido atraído por eso que no se considera normal. Qué es ser normal. La gente dice, Marlon Brando, loco, Hunter Thompson, loco, Shane MacGowan, loco, Keith Richards, loco… Dicen que están locos, quizás sea cierto, pero quizás también eso sea la libertad. Me fascinan las personas que han luchado para buscar la verdad, su verdad”, admitía en el pasado Festival de San Sebastián.

En su faceta de productor, recupera ahora la figura de otro viejo amigo, uno de los artistas más controvertidos y radicales de la música del siglo XX: Shane MacGowan. El cantante y compositor de The Pogues alcanzó el éxito en los 80 con sus canciones protesta en las que mezclaba punk y música tradicional irlandesa en respuesta a la política contraterrorista de Inglaterra. Criado en el campo irlandés, MacGowan bebía alcohol y fumaba desde los cuatro años. Tuvo una fuerte educación católica que le acompañó hasta su traslado a Londres cuando lee a Marx, pierde la fe y empieza a interesarse por la literatura de su país. “Todo el mundo que escucha a The Pogues y a Shane tiene el mismo sentimiento, cuando escuchas su voz y su letra por primera vez te golpea, como si rebotaras de una pared disonante, el sonido del punk rock tenía el enfado y la rabia del rock pero también esas melodías maravillosas de los mandolines e instrumentos tradicionalmente irlandeses. Esa combinación de los dos, y esa melancolía, hizo que The Pogues me volara la cabeza”, añade el actor americano.

Nacionalista y simpatizante del IRA, el activismo del poeta punk nace tras salir de un psiquiátrico, la irrupción de los Sex Pistols y las sucesivas operaciones de represión contra sus compatriotas. Su música se convierte en un arma política, un grito feroz por la identidad de los irlandeses emigrados a Londres. “Shane es una figura importante en Irlanda del Norte, no creo que haya nadie igual, más famoso y emocionante en Irlanda. Es un superviviente, alguien abatido por sí mismo durante muchos años, es un milagro que siga vivo. Es una especie de mito. Es además una maravillosa metáfora, se identifica con Irlanda, porque Irlanda sobrevivió a días de una brutal opresión. Hay una conexión con la música, la literatura, la poesía, siente el amor por ser irlandés, pagar por ello, beber por ello… Él demuestra lo poderosas que son unas simples palabras, y están muy orgullosos de él aunque parezca raro”, explica en conversación con El Cine en la SER el prestigioso director de documentales musicales Julien Temple, a cargo de esta producción.

Por el camino, Shane MacGowan nunca dejó el alcohol y las drogas que probó en la niñez. Hoy apenas puede hablar. Cascarrabias, enfermo y en silla de ruedas recorre su vida en charlas, que no entrevistas, con su esposa, el propio Johnny Depp y Gerry Adams, exlíder del Sinn Féin, al que incluso le dijo lo que le tenía que responder a Tony Blair en una reunión. “Sentía atracción por intentar contar una parte de la historia de Irlanda e Inglaterra porque en la escuela es algo de lo que no se habla, es una historia desagradable para Inglaterra, lo que enseñan los profesores es siempre horrible. Creo que la gente debería saber la historia y era una buena razón para hacer la película. Hay asuntos como el uso la violencia del IRA, tengo problemas con cualquier violencia, pero no con con hombre tan interesante e inteligente como Gerry Adams. Forma parte de la consecución de la paz en el Norte de Irlanda. Obviamente hay gente en Inglaterra que no soporta a Gerry Adams ni la idea de una Irlanda libre, pero no hago películas agradables”, apunta el director.

Julien Temple no juzga en ningún momento a la persona-personaje y combina sus declaraciones con imágenes de archivo, grabaciones de cassette e insertos de animación, como ya hiciera en su trabajo sobre los Sex Pistols. “Quería llevar la estética punk al cine, juntar la moda, la música y la actitud del punk. Me gustan las texturas y cómo chocan los diferentes medios visuales. Y trabajar con la animación es especial, puedes hacer lo que quieras. Estaba emocionado de explorar la historia con animación, los diferentes estados a través de la vida de Shane. No es a lo Disney, es un animación al estilo de los 50, como Rebelión en la granja de George Orwell, como los cómics de niños de los 60. Tenemos más la animación psicodélica de Jimmy Hendrix, la animación japonesa… es divertido usar animación, sobre todo también para los recuerdos de infancia de Shane, es falso pero filmar es una ilusión también”.

Cantante indómito en el siglo XX, emblema de la música irlandesa hoy, ‘Crock of gold: bebiendo con Shane MacGowan’ en un viaje alucinógeno y apasionante por esa carrera de excesos, música folk y compromiso político. “Cuando lo conoces y lo escuchas, te das cuenta de lo importante que era para Shane MacGowan ver The Pogues como un proyecto, una cruzada, para devolver el respeto a la cultura y la gente irlandesa”, concluye el director.

Capone (Josh Trank)

Al Capone, el gánster más famoso de la historia vuelve a convertirse en protagonista de una película, aunque de una forma muy diferente esta vez. En este film que lleva su nombre por título el foco no está puesto en sus negocios ni en sus años gloriosos, sino en su último año de vida donde, enfermo de neurosífilis, Fonz, como le llamaba su familia, estaba sumido en la locura.

Los primeros minutos de metraje nos ponen en antecedentes: Al Capone ingresó en la cárcel en 1931 por evasión de impuestos y allí pasó una década, un tiempo en el que su estado mental y físico se vio muy deteriorado. Cuando dejó de ser considerado una amenaza, fue puesto en libertad y enviado a Florida, donde viviría bajo la supervisión del gobierno. Aquí es donde el director Josh Trank comienza a contar su historia. Una historia que poco o nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver sobre dicho gánster. No podemos reconocer a este Capone con el de De Niro en ‘Los intocables de Eliot Ness’, por ejemplo. El del director estadounidense se mueve continuamente en una línea muy fina que separa la realidad de las alucinaciones provocadas por su enfermedad, haciendo que el espectador sea prácticamente incapaz de diferenciar lo que es real y lo que no.

Adentrarse en la piel de este gánster acabado y acechado por una enfermedad que le hacía incapaz de valerse por sí mismo suponía un gran reto, y quién mejor que Tom Hardy para transformar, una vez más, su aspecto. No solo cuesta identificarlo debajo de los kilos y kilos de maquillaje, sino que apenas somos capaces de reconocer su voz. Hardy la rasga a unos niveles que cuesta incluso entender lo que dice en cada momento. Es notable su esfuerzo por dar vida a un hombre poderoso en decadencia, consigue ofrecer vulnerabilidad sin perder el carácter del hombre que fue años atrás, pero lo cierto es que su interpretación acaba pareciendo un tanto caricaturesca y, la caracterización, resulta algo desagradable.

No es la película con la que Trank podrá lamerse las heridas tras las múltiples críticas recibidas por ‘Cuatro fantásticos’. La idea era buena y partía de una premisa interesante: dar a conocer el último año de vida del gánster más famoso de la historia, que el público lo viera vulnerable como no estaba acostumbrado a hacerlo, pero el estadounidense no ha terminado de acertar. Parte de un Fonz retenido en su casa de Florida, con su familia y amigos cerca, queriendo cuidar de él pero a su vez temerosos de cómo pueda actuar debido a su enfermedad, o quizá temerosos de que simplemente recupere la lucidez en algún momento. También parte de los recuerdos que no le dejan descansar, de una especie de culpa por todo lo ejecutado años atrás y que Trank no termina de aprovechar. Como tampoco aprovecha algunas tramas sobre personajes secundarios que podrían dar más juego a la narración del film, sino que en lugar de eso, el de California prefiere no apartarse de Capone y, de alguna forma, mostrar durante más de hora y media prácticamente lo mismo sin cesar: a un hombre aturdido que no es consciente de sus acciones.

Trank también deja en el aire una trama que podría haber sido el hilo conductor de la historia, el misterio sobre dónde Capone guardó una gran cantidad de dinero y que, evidentemente, no recuerda. Pero el director opta por pasar por encima un par de veces y dejarlo pasar. A favor de la película, lo poco que se puede decir es que en su último acto se torna más entretenida, pero no, no es la película que todo fan de las películas de mafiosos esperaría ver. Aún así, es posible que a algún fanático de este famoso personaje le interese conocer su último año de vida. En cuyo caso, ‘Capone’ se estrena el viernes 16 de abril en Filmin.

Archenemy (Adam Egypt Mortimer)

Más cine de superhéores que llega directamente a Movisar. Película de aventuras, que estuvo en Sitges, con Joe Manganiello. Una crítica al periodismo a través de un héroe de otra dimensión que cae a la tierra por accidente, no sabe utilizar sus poderes y solo tiene un apoyo, un adolescente. Ambos se enfrentan a un peligroso clan criminal.