El cine francés había abordado el trabajo de los médicos en el mundo rural en títulos como Un doctor en la campiña, dirigida por Thomas Lilti y protagonizada por François Cluzet, pero, hasta ahora, no existía un film sobre los veterinarios. “En Francia hay muchas películas sobre el campo, pero están más centradas en la agricultura”, explica Julie Manoukian, una guionista de 40 años que, con esta historia que refleja el trabajo de los veterinarios en los pequeños pueblos, ha dirigido su primer largometraje.

Una veterinaria en la Borgoña es la historia de Alexandra, interpretada por la actriz Noémie Schmidt, una joven urbanita que sueña con dedicarse a la investigación en un laboratorio. Sin embargo, va a tener que regresar al pueblo donde creció para sustituir a su tío, un veterinario que se va a jubilar.

La película habla de las dificultades que tienen algunos profesionales para establecerse y trabajar en el mundo rural. De la despoblación que se da, como en España, en algunos lugares de Francia. “La zona en la que he rodado la película se está despoblando. Hay pueblos en los que ya casi no vive nadie. No hay correo, no hay bancos, no hay nada. Está totalmente vacía”, afirma la realizadora.

La película también aborda la desconfianza que hay en los pueblos por la gente que viene de la ciudad con aires de sabiduría y superioridad y del desconocimiento que mucha gente que vive en las grandes urbes tiene de la vida en el campo. “Hay dos conceptos que se enfrentan. Por un lado, hay personas que fantasean con la idea de la naturaleza, pero que no entiende lo que de verdad significa del todo. Y hay otros sectores que quieren que la naturaleza se pliegue a sus necesidades. Les cuesta mucho comunicarse y entenderse mutuamente”.

Noémie Schmidt, protagonista de Una veterinaria en la Borgoña. / Caramel Films

Unos prejuicios que, al principio, tenía la propia directora. “Yo he crecido en una ciudad y uno de los clichés que tenía era la relación que mantenía el ganadero con sus animales, pensaba que casi los maltrataban. Cuando descubrí hasta que punto los quieren y que incluso lloran cuando llevan a sus animales al matadero, comprendí qué difícil es tener una relación profesional y también de afecto y cariño con los animales. Comprendí que no había entendido nada y que todo en la vida es complicado, no es lo que ves a primera vista”, explica la directora.

Una veterinaria en la Borgoña se estrena en una época en la que mucha gente, debido a la pandemia, desea salir de las grandes ciudades e irse a vivir al campo. “Yo empecé a escribir la historia hace tres o cuatro años y ya se notaba en el aire que había un deseo de regresar a vivir al campo, que había un cambio en la relación de los humanos con los animales y también la importancia que tienen los animales en la vida del hombre. Todos esos sentimientos estaban ya naciendo. Y creo que ese es quizá uno de los motivos del éxito de la película”, dice Julie Manoukian.

En Una veterinaria en la Borgoña nos encontramos con algunos elementos que aparecen en los cuentos tradicionales, como un zorro y un ratón, unos animales que tienen un protagonismo simbólico. Un film amable que invita a que muchos niños y niñas estudien y se dediquen, a pesar de todas las dificultades, a ser veterinarios o veterinarias, como la protagonista de esta historia que ahora llega a las pantallas.