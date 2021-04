'Capone': un intento fallido con un Tom Hardy excesivo

Al Capone, el gánster más famoso de la historia vuelve a convertirse en protagonista de una película, aunque de una forma muy diferente esta vez. En este film que lleva su nombre por título el foco no está puesto en sus negocios ni en sus años gloriosos, sino en su último año de vida donde, enfermo de neurosífilis, Fonz, como le llamaba su familia, estaba sumido en la locura.

Los primeros minutos de metraje nos ponen en antecedentes: Al Capone ingresó en la cárcel en 1931 por evasión de impuestos y allí pasó una década, un tiempo en el que su estado mental y físico se vio muy deteriorado. Cuando dejó de ser considerado una amenaza, fue puesto en libertad y enviado a Florida, donde viviría bajo la supervisión del gobierno. Aquí es donde el director Josh Trank comienza a contar su historia. Una historia que poco o nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver sobre dicho gánster. No podemos reconocer a este Capone con el de De Niro en ‘Los intocables de Eliot Ness’, por ejemplo. El del director estadounidense se mueve continuamente en una línea muy fina que separa la realidad de las alucinaciones provocadas por su enfermedad, haciendo que el espectador sea prácticamente incapaz de diferenciar lo que es real y lo que no.

Adentrarse en la piel de este gánster acabado y acechado por una enfermedad que le hacía incapaz de valerse por sí mismo suponía un gran reto, y quién mejor que Tom Hardy para transformar, una vez más, su aspecto. No solo cuesta identificarlo debajo de los kilos y kilos de maquillaje, sino que apenas somos capaces de reconocer su voz. Hardy la rasga a unos niveles que cuesta incluso entender lo que dice en cada momento. Es notable su esfuerzo por dar vida a un hombre poderoso en decadencia, consigue ofrecer vulnerabilidad sin perder el carácter del hombre que fue años atrás, pero lo cierto es que su interpretación acaba pareciendo un tanto caricaturesca y, la caracterización, resulta algo desagradable.

No es la película con la que Trank podrá lamerse las heridas tras las múltiples críticas recibidas por ‘Cuatro fantásticos’. La idea era buena y partía de una premisa interesante: dar a conocer el último año de vida del gánster más famoso de la historia, que el público lo viera vulnerable como no estaba acostumbrado a hacerlo, pero el estadounidense no ha terminado de acertar. Parte de un Fonz retenido en su casa de Florida, con su familia y amigos cerca, queriendo cuidar de él pero a su vez temerosos de cómo pueda actuar debido a su enfermedad, o quizá temerosos de que simplemente recupere la lucidez en algún momento. También parte de los recuerdos que no le dejan descansar, de una especie de culpa por todo lo ejecutado años atrás y que Trank no termina de aprovechar. Como tampoco aprovecha algunas tramas sobre personajes secundarios que podrían dar más juego a la narración del film, sino que en lugar de eso, el de California prefiere no apartarse de Capone y, de alguna forma, mostrar durante más de hora y media prácticamente lo mismo sin cesar: a un hombre aturdido que no es consciente de sus acciones.

Trank también deja en el aire una trama que podría haber sido el hilo conductor de la historia, el misterio sobre dónde Capone guardó una gran cantidad de dinero y que, evidentemente, no recuerda. Pero el director opta por pasar por encima un par de veces y dejarlo pasar. A favor de la película, lo poco que se puede decir es que en su último acto se torna más entretenida, pero no, no es la película que todo fan de las películas de mafiosos esperaría ver. Aún así, es posible que a algún fanático de este famoso personaje le interese conocer su último año de vida. En cuyo caso, ‘Capone’ se estrena el viernes 16 de abril en Filmin.