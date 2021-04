Johnny Depp: ''Los periodistas quieren contar la verdad, pero hay una fuerza superior que cambia el titular''

Una hora y media tarde llegaba Johnny Depp a uno de los primeros festivales de cine de esta primavera, el Barcelona Film Festival. Un certamen que el actor de Piratas del Caribe inauguraba con la película El fotógrafo de Minamata, que él mismo produce y protagoniza. Se trata del biopic del fotógrafo Eugene Smith, que retrató la masacre ocurrida en la ciudad japonesa cuando una compañía vertió un material tóxico provocando graves enfermedades entre los habitantes.

“Minamata era un pueblo pequeño, dedicado a la pesca, sin sustento. Y entonces una empresa, a sabiendas, vierte mercurio allí y concierta a esa región en una pesadilla hasta hoy. Todo eso con el silencio d embuchaos medios de comunicación en Estados Unidos. Yo sé que los periodistas quieren contar la verdad, pero siempre hay fuerzas superiores que cambian los titulares, que no quieren que cuentes esa verdad. Pasó en Minamata, podría pasar con el Covid, una pandemia extrañísima para la que no estamos preparados. El covid ha sido como un asesino en serie”, contaba el actor.

“Existen las fuerzas del mal y las fuerzas del amor”, decía Depp. “Cuesta creer que exista el mal o el demonio, pero sí existen las grandes corporaciones que quieren ganar dinero a todo precio. Existe el odio, la ambición, pero también el amor”, añadía el actor, que ha defendido el trabajo desinteresado de médicos, enfermeras y trabajadores durante la pandemia. “Se han preocupado de los demás, nos han salvado, como aquellos que se ponen delaten de una bala para que no hiera a los demás”.

Pese a la denuncia, para Depp hay motivos para el optimismo. “Seamos positivos, Trump se ha ido”, decía el actor. Era como una espina clavada no solo en Estados Unidos, también en cada país, lo ha sido para todos los ciudadanos. Es un hombre totalmente equivocado, incluso antes de ser elegido, con un ego enorme y siempre haciendo todo para salirse con la suya. Son las fuerzas del mal las que dirigen el show”.

Tras un primer despiste en la rueda de prensa cuando ha dicho que estaba encantado de estar en Barcelona de nuevo, la ciudad donde en algún lado está El Guernica, el actor ha estado lúcido, reflexivo, explicando los motivos por los que ha congeniado bien con un personaje al que admiraba desde hacía tiempo. “Es un individuo único, creo que he tenido mucha suerte, porque he sido un gran admirador de su trabajo durante años y conocía su trabajo. He tenido la oportunidad de bucear en su vida real. Pero también ha sido una gran responsabilidad retratar su vida y su legado”, contaba Depp, que se ha especializado en producir películas de artistas y personajes con una gran creatividad, pero también con mucho sufrimiento y muchas adicciones.

Es el caso de Eugene Smith, pero también de Shane McGowan, el músico irlandés de quién Johnny Depp ha producido un documental, Crok of Gold. O Marlon Brando, al que suele citar cada dos por tres. O al escritor maldito Hunter S. Thompson. “Hay artistas que tienen que expresar lo que sienten como sea y para ellos las adicciones suponen una caja de herramientas que les permiten hablar con honradez y contar una historia. Ha pasado con artistas, pintores, escritores a los que hemos admirado. Van Gogh, por ejemplo, que acabó enfermo. O Baudelaire que consumía opio, hachís, vino, para superar las capas de dolor interno”, reflexionaba Depp. “No es que quiera decir con esto es que tengas que sufrir para producir arte, sería ridículo, pero si hay un compromiso con lo que haces, sería una tontería pensar que no te tienes que preparar para sentir esa pasión”.

El actor estuvo rodando en Japón, en la zona rural cercana a la ciudad. Una experiencia fabulosa de alguien que no suele salir de los hoteles en rodajes o en los viajes de trabajo. “Mi experiencia en Japón es como cuando visito Barcelona. Me limito a ir de una habitación de hotel a otra, y siempre hay ventanas y tú solo ves el exterior como si fueran retratos”, decía en la rueda de prensa. “Sin embargo, en Japón todo ha sido la increíble. En Minamata encontré gente fascinante, ocurrió esa tragedia, pasamos más tiempo en el campo y eso ha sido. Mucho mejor que cualquier experiencia en cualquier hotel de Tokio. Tengo muchas ganas de regresar y me gustaría hacerlo para agradecer a sus habitantes su colaboración con la película".

Fascinado con Green ayudó al director Andrew Levitas a preparar esta historia. Depp hace suya esa afirmación de los nativos americanos que cuando veían una cámara pensaban que ésta robaba el alma del fotógrafo. “Es como un baile, uno renuncia a unas cosas y el otro, renuncia a otras. Tú capturas el momento, pero la cámara te captura a ti. Le pasó a Eugene, que supo reflejar en sus fotos lo que vio y lo que vivió y, evidentemente, moría un poco su alma en esas fotos hasta llegar a ese ser humano noble en que se convirtió. Al final de su vida lo había visto todo, había acumulado miles y miles de foto”.