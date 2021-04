Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, pasó por El Larguero con Manu Carreño tras conseguir el pase a las semifinales frente al actual campeón de la Champions League, el Bayern de Munich y habló sobre el futuro de Mbappé y Neymar en el club parisino.

"El objetivo de París es mantener a los mejores jugadores y tener los jugadores para conseguir algo importante como la Champions. El club está haciendo todo lo posible por mantener a Neymar y Mbappe", explicó.

La gran actuación de Neymar y Mbappé hacen que los extremos del Paris Saint Germain sean de los jugadores más cotizados del mercado, y pese a no tener el contrato de ambas estrellas asegurado, Pochettino se mostraba optimista.

“Mbappé y yo tenemos una muy buena relación, y en estos momentos soy optimista y pelearé con todas mis fuerzas para que se quede. Creo que Mbappé jugará en París el año que viene y que el club hará todos los esfuerzos. La prioridad es que ambos jugadores sigan. No pensamos en otro plan sin estos jugadores en el futuro", añadió.

El técnico argentino valoraba positivamente la final perdida la temporada pasada: "Creo que la experiencia es un punto importante si la capitalizas de manera inteligente. Creo que lo del año pasado da a los jugadores una capacidad de gestión diferente. Fue completamente diferente a ediciones anteriores, pero fue un punto de madurez y de experiencia".

Tras un estelar Neymar en el partido de vuelta frente a los vigentes campeones, el entrenador se deshacía en halagos hacia el astro brasileño: "El desafío es tener a Ney en su máximo esplendor físico porque el talento le sobra. La capacidad de regatear, de salir de situaciones difíciles. Es un jugador que sale de los campos de la calle y guarda esas cosas. Es puro talento y lo demostró ante el Bayern. Me parece uno de los mejores, creo que está en ese último nivel".

"Me gusta enfrentarme a Guardiola porque para mí es el mejor del mundo"

El PSG se medirá al Manchester City en la siguiente ronda, y Pochettino valoraba al entrenador rival, Pep Guardiola, como el mejor del mundo: "Me gusta enfrentarme a Pep porque para mí es el mejor del mundo y el hecho de jugar contra él te hace mejorar como entrenador. El City es un muy buen equipo y está hecho a medida por Pep. Creo que está demostrando lo que ya demostró en Barcelona o Bayern".

Mauricio Pochettino fue relacionado con el Real Madrid cuando las cosas no marchaban bien para los blancos, y precisamente el argentino decía no entender las críticas al francés: "Creo que Zidane ha demostrado que está entre los mejores. Son cosas difíciles de entender que le critiquen. No es coincidencia que el Madrid tenga tantos trofeos, hay una energía interna de un club que es ganador y que hace un equilibrio para ser muy competitivos y cuando llegan este momento son capaces de sacar resultados. Los aspirantes llegamos con mucho deseo y muchas ganas”.

Pochettino finalizaba la entrevista destacando la gran relación que hay en el vestuario y alababa a Vicente Moreno, técnico del Espanyol, que avanza con paso firme hacia la primera división. El argentino le deseaba el ascenso a su antiguo club y se despedía de esta manera de El Larguero.