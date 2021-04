El Real Madrid alcanzó este miércoles las semifinales de la Champions League por cuarta vez con Zinedine Zidane en el banquillo, en cinco temporadas en las que el francés ha dirigido al equipo blanco en la Champions.

Para analizar y poner en valor la trayectoria del francés en el equipo blanco, se pasó por 'El Larguero' Alfredo Relaño, Presidente de Honor del Diario AS.

¿Zidane el mejor entrenador del Real Madrid? "Pues no me atrevería a decir que no. También Del Bosque estuvo poco tiempo y estuvo muy bien, pero lo de Zidane es extraordinario. Además, en la primera época era con Cristiano pero luego volvió en una situación catastrófica en un tiempo en el que el Real Madrid ha estado ahorrando por lo que viene, más aun con la pandemia, y la plantilla son los restos de la plantilla que ya tuvo".

La presente temporada. "Este año tal y como se han levantado de tan abajo a mí me asombra. Le veo que acierta con la tecla en muchos partidos, pero lo que más valoro es esa capacidad de tener a los jugadores en su mano".

Zidane se hizo entrenador en el Madrid. "Hizo una mili brevísima en el Castilla pero todo ha sido bajo fuego real. Y se ve que esa tensión le sirve. Todos esos que tiene ahí querían ser Zidane cuando tenían 14 años, por así decir. Es la misma ventaja que tenía Guardiola cuando estaba en el Barça. Pero luego esa autoridad hay que respaldarla con conocimiento, porque si no eso se acaba. Eres mi ídolo pero si no me das instrumentos para ganar partidos, ¿de qué me sirves no?".

La gestión de la plantilla. "Tiene una gran capacidad para limar conflictos, para no ser injusto, para apartar a algunos porque tengas mucha razón, como es el caso de Bale... yo no creo que haya apenas gente en la plantilla que piense 'este es injusto'. Desde luego, es una maravilla".