El exagerado aprecio que la presidenta de Madrid, que aspira a ser reelegida, por Toní Cantó, al que recogió de Ciudadanos, sólo es comparable a la muy exagerada pasión que el exdiputado valenciano devenido candidato madrileño siente por las virtudes políticas de su patrocinadora. Como quiera que Cantó no cumplía los requisitos que lo hubieran mantenido en el quinto puesto de la lista de Ayuso, ésta ha reiterado que el candidato que no pudo ser seguirá a su lado y el patrocinado lo hará con gusto porque lo suyo es trabajar por la libertad de Madrid, como si esta fuera una región entre rejas. Es imposible no pensar que detrás de estas exageraciones hay mucho más que arrojo o gratitud.