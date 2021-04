Emiliano García-Page: "El Estado no puede mirar para otro lado el 10 de mayo"

Pepa Bueno entrevista al presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, en una edición muy especial de Hora 25 desde Alcázar de San Juan donde analizamos el paso del COVID-19 en la región y cómo han resistido las principales riquezas de la zona, entre otras, el vino con denominación de origen y el ajo. También hablaremos con el presidente de los futuros retos para las comunidades cuando decaiga el estado de alarma y del clima político y social que hay en España.

García-Page

La recuperación va a ser muy fuerte. Los milagros no existen, al menos en la clase política, pero yo sí veo una expectativa muy positiva. Somos una enorme despensa en esta región. Aquí cabe todo el Benelux. Tenemos multitud de productos, algunas veces se ven afectadas por el virus, a veces la viña por otras cuestiones.

El plan de vacunación evoluciona, nunca hemos terminado de saber cuándo van a llegar las vacunas. Es verdad que ha sido muy doloroso, pero no se conoce en la historia de la humanidad que en solo un año tenemos millones de vacunas funcionando. El sistema está respondiendo muy bien. En mayo probablemente hayamos vacunado a toda la gente de más de 65 años.

La vacuna le va a llegar a todo el mundo y le pediría a todos los políticos que tengan el mismo sentido común que tiene la gente. La gente está confiando en un sistema que le va a garantizar tener una vacuna. Hay que vacunar por orden de riesgo de fallecimiento, hay que apartar lo estrictamente técnico de la campaña.

El virus se mueve con las personas, si quieres acorralar al virus hay que interrumpir la movilidad, esto no lo discute ni un niño de cinco años. Llevar la mascarilla es cumplir, este año por llevar mascarilla se han diagnosticado por ejemplo solo seis casos de gripe. El toque de queda para mí ha sido de lo más eficaz.

La pandemia y el estado de alarma

Hay un país de la M-30 para adentro y un país de la M-30 para afuera. En Madrid se perimetran los barrios. Madrid ha perimetrado por barrios que es como perimetrar por provincias.

Si el 10 de mayo no hay alarma el Estado tiene que estar ahí, no puede mirar para otro lado. Soy partidario de que la fórmula más clara es el mensaje único, decisiones únicas. Yo voy a trabajar para que se haga lo que se haga sea consensuado. No un galimatías, no se lo merece la ciudadanía.

Trasvase Tajo-Segura

Entiendo al presidente de la Comunitat Valenciana, me quejo más de que cuando aquí gobernó Cospedal no defendió a su tierra. La gente de Vox defiende el trasvase porque lo hizo Franco, pero estamos hablando de un trasvase que es una ruina ambiental para el Tajo. Esto lo sabe todo el mundo. No hemos podido desarrollar el regadío y sin embargo el agua que se ha derivado va más por el canal que por el río, ha tenido que llamarnos la atención Europa. ¿Por qué cuando ha estado cerrado han bebido y han regado? Es un problema de precios. Lo que nos es razonable es que el precio sea más caro en un sitio que en otro. Estamos hablando de un agua regalada. Si España quiere arreglar el problema de la sostenibilidad del agua con trasvases, vale, pero entre todos. Lo que no puede ser es que solo haya política trasvasista con el que hizo la dictadura y encima pidiendo dinero alemán. Yo entiendo que desde Valencia haya preocupación. El agua debe ser de todos. Vamos a ponernos de acuerdo antes de que la naturaleza lo haga.