Daniel Gómez, número uno del MIR 2021: "Todavía no me lo creo"

Daniel Gómez, un joven de 24 años de Ciudad Real, ha obtenido la mejor puntuación del MIR de 2021, el examen de acceso a la formación de especialistas médicos, que conforma la lista que permite a los opositores escoger especialidad. Ésta ha sido la primera convocatoria a la que se ha presentado, en la que ha obtenido una calificación de 102 puntos, con sólo 16 fallos de un total de 175 preguntas, lo que le ha supuesto la primera posición de un total de más de 15.000 solicitudes.

Daniel ha contado en ‘La Ventana’ que salió del examen “con sensaciones un poco extrañas”, aunque no tardaron en disiparse. “Después comparé mis respuestas con una plantilla de la academia, lo que te permite tener una orientación de en qué puesto vas a quedar”. Sin embargo, aunque todo apuntaba a que iba a alcanzar una posición alta, no esperaba un éxito tan rotundo. “Cuando me lo dijeron, no me lo creía hasta que lo vi en un papel oficial y, de hecho, sigo sin asimilarlo”, asegura.

Con una nota tan positiva, Daniel podrá elegir la especialidad que quiera. Por ahora duda entre cardiología y medicina interna, aunque investigará sus opciones durante las próximas semanas. Pero ¿qué es lo que pesa más a la hora de elegir una u otra? “Es un cúmulo de cosas”, explica Daniel, “durante la carrera tienes contacto con la mayoría de las especialidades, te vas familiarizando con el día a día y sabes más o menos qué es lo que te gusta, aunque tampoco tenemos toda la información”.

Un resultado tan positivo en el MIR tiene detrás, naturalmente, muchos meses de duro trabajo, e incluso años: “Son muchas horas desde hace mucho tiempo. Ya en selectividad necesitas una nota de corte muy alta, y la carrera es muy exigente. En cuanto al examen, te lo empiezas a preparar desde un año y medio antes, más o menos, pero la etapa más intensiva, en la que estudias 11 o 12 horas al día empieza unos ocho meses atrás”, cuenta.

Este año, a causa de la pandemia, el examen se ha retrasado y los opositores han contado con un par de meses más de estudio. Sin embargo, el confinamiento no ha supuesto, tal y como ha contado Daniel, una ventaja a la hora de preparar el examen. “Era difícil estudiar por la situación en la que estábamos, con tantas noticias negativas y lo que estaba sufriendo la sanidad. Además, en los pocos ratos libres que teníamos las opciones de ocio estaban muy limitadas”.

Sí le ha servido para desconectar el violín, su otra pasión, que practica desde los ocho años, una dedicación que ha llevado de forma paralela a los estudios y a la que incluso pensó en dedicarse exclusivamente. Finalmente se decantó por la medicina, y en los próximos meses se unirá a las filas de un sector que está sufriendo más que nunca, pero en el que no faltan buenos profesionales como Daniel.