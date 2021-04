¡Tenemos tantas cosas que agradecer a nuestros políticos! Su dedicación, su esfuerzo, su constante puesta a punto intelectual, pero sobre todo debemos estarles muy agradecidos por la tranquilidad que nos proporcionan día a día. Puede que las cifras de contagios suban de nuevo, que las empresas pasen por verdaderos quebraderos de cabeza para mantenerse abiertas en medio de la tormenta, que la gente tenga auténticas dificultades para llegar a fin de mes, pero nuestros políticos nos tranquilizan semana a semana con sus intervenciones en el Congreso.

Verlos una y otra vez tirándose los trastos a la cabeza y llamándose de todo nos deja claro que la cosa no puede ser tan grave como quieren hacernos creer algunos agoreros. La economía no pueden estar tan mal si todavía pueden permitirse oponerse a todo y cualquier cosa con tal de dejar mal al adversario. La situación no debe ser tan crítica si tantos pueden prescindir de arrimar el hombro y buscar el consenso.

Si nuestra situación financiera fuera tan delicada, a nadie se le ocurriría acusarnos a nosotros mismos ante Europa de poco fiables y antidemocráticos, retrasando o poniendo en peligro la llegada de las ayudas para la reactivación. Porque si la cosa fuera tan grave de verdad, nadie puede ser tan irresponsable. Nadie pediría la ampliación del estado de alarma a la vez que se niega a apoyarlo con sus votos si de verdad el país estuviera al borde del precipicio.

Así que todo esto, sus broncas constantes, sus zancadillas y juegos dialécticos, son como un bálsamo que aleja de nuestras mentes cualquier temor en medio de la tormenta. Sigue habiendo tiempo que perder, energía que malgastar. Cada insulto y exabrupto nos acerca a los viejos y añorados tiempos de la antigua normalidad. Que chillen, que griten con todas sus fuerzas.

¿Se imaginan si un día nos levantáramos y los viéramos hablándose con respeto y tomando medidas acordadas entre todos para tratar de superar la crisis? Entonces si. En ese mismo instante un escalofrío de terror recorrería de pronto nuestra columna vertebral. El apocalipsis.