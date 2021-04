Una banda sonora para Roland Garros

Una canción de los Beach Boys, Darlin', dio nombre a un grupo francés de finales de los 90. Cuando uno de sus miembros lo dejó para entrar en Phoenix, banda aún en activo que tuvo su mayor éxito en 2009 con el disco Wolfang Amadeus Phoenix, los otros dos componentes siguieron juntos y formaron un dúo que iba a cambiar la música electrónica. Un crítico de Melody Maker había escrito sobre el primer y único EP de Darlin que aquello era "basura punky boba". "Daft punky trash". Acababa de nacer Daft Punk, el grupo que hace sólo unos meses anunció su separación y al que hoy versiona el amigo de Pino.

Su influencia en los años siguientes fue espectacular. Grupos como LCD Soundsystem llegaron a dedicarles una canción: "Daft Punk is playing in my home", que se convirtió en su mayor éxito en 2005. El año siguiente esta banda de Brooklyn se lo pasó entero trabajando en un encargo para Nike, "45:33", creado para acompañarte mientras sales a correr durante ese tiempo.

Del deporte y de Francia llega la noticia a la que ponemos música en la sección: Roland Garros, el torneo favorito de Pino, se retrasa una semana; empezará el 30 de mayo, con la esperanza de que para entonces Francia haya levantado algunas de las restricciones y se permita la asistencia de público. El gobierno de Macron dará más pistas a comienzos de la semana que viene.

Con tanta Francia en la sección, dice Pino que se acuerda de Patiño; será por su libro sobre su paso por aquel país, "Crónicas de Panamé". No creo que sea por sus gustos musicales...