Adriano Correia: "¿Messi y la renovación? No me gustaría ser él ahora mismo"

El Athletic Club de Bilbao acude a la final de Copa del Rey de este sábado para enfrentarse al FC Barcelona, después de haber perdido la correspondiente a la temporada pasada frente a la Real Sociedad hace un par de semanas, el día 3 de abril. Los bilbaínos llegan con la esperanza de ganar a los de Koeman, en un duelo entre blaugranas y rojiblancos, que no es la primera vez que ocurre. Adriano Correia, ex jugador del Barça, atendió a Carrusel Deportivo en la previa del partido.

El hispano - brasileño confesó que se siente "un culé más" y que con esa actitud verá a luchar a su equipo en La Cartuja este sábado. El ex azulgrana fue protagonista de una final de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao en 2012, de la que aseguró que tiene "muy buenos recuerdos". Adriano puntualizó que supieron "jugar muy bien el partido, a pesar de que el Athletic tenía muy buen equipo".

El tema que trae de cabeza al club blaugrana las últimas semanas, entre otros, es la futura renovación de Messi o no con el club. Al respecto, Adriano Correia confesó que, aunque no sabe lo que pasará con el argentino, a él no le gustaría ser Messi en estos momentos.

Desde la "lejanía" de Adriano, el ex del Barça reconoció que el trabajo de Koeman es bastante bueno y que "aún queda mucha Liga", por lo que no da por perdida la lucha por el liderato para los azulgrana.