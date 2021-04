Bordalás elogia a Zidane por ser "el mejor entrenador que podría tener el Real Madrid"

El Getafe no está en su mejor momento de la temporada. Los de Bordalás acumulan cinco partidos sin conseguir una victoria y, aunque están fuera de puestos de descenso, se sitúan al límite por tan solo cuatro puntos. Este domingo se enfrentarán al Real Madrid en Liga, a las 21:00 h en el Coliseum Alfonso Pérez, en un momento en el que los blancos llegan recién clasificados para las semifinales de Champions tras vencer al Liverpool.

Su entrenador, José Bordalás, afronta este partido "con mucha ilusión y optimismo", tal como aseguró en la entrevista que ofreció a Yago de Vega en El Larguero de la Cadena SER. Partidos complicados le esperan al Getafe en las próximas jornadas, ya que después de jugar contra el Real Madrid, el rival que le espera a la vuelta de las esquina en el Barça el jueves. Un calendario que puede desgastar al equipo de Bordalás en esta recta final de temporada, pero que aseguró que las cosas son así y "hay que jugar contra todos".

Tanto Real Madrid como FC Barcelona puede que lleguen a los encuentros con el Getafe algo desgastados, ya que los blancos acudirán tras competir en Champions y los azulgrana tras disputar la final de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao este sábado. Sin embargo, Bordalás no bajó la guardia y reconoció que ambos "son dos equipos grandísimos" y recuerda que el Real Madrid "siempre tiene la exigencia de disputar todos los títulos y ahora se está jugando el título de Liga". El técnico del Getafe no se plantea que lleguen cansados, ya que quiso añadir que el Real Madrid tiene "una plantilla increíble", además de opinar que "Zidane es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid sin duda".

El "coqueteo" con el descenso

Bordalás reconoció que la racha por la que está pasando su equipo "no es buena" y hay que asumir que están "coqueteando con la zona de descenso". De cara a la cita con los de Zidane en casa, Bordalás cuenta con la bajas de Cucho y Cabaco, quienes por lesión tuvieron incluso que pasar por quirófano.

Los datos no mienten y el Getafe es el equipo menos goleador de la temporada. El técnico del Getafe reconoció y asumió que tienen "falta de gol", pero insistió en que "el equipo genera las ocasiones", pero que lo que les ocurre es que no están teniendo "ese acierto", lo que él mismo dice que les "está lacrando". Lejos de querer compadecerse, Bordalás sentenció que lo que hay que hacer es "aceptarlo y no vale con lamentarse".

El Real Madrid, claro favorito

El entrenado del Getafe reconoció la calidad de su próximo rival en Liga y dijo en El Larguero que el Real Madrid "está en el mejor momento de la temporada". Además, quiso elogiar el trabajo del técnico francés asegurando que para él, "Zidane es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid sin duda".

Ganarle al Real Madrid es "complicado" para Bordalás, pero no perdió el ánimo y recordó que "la grandeza de fútbol tiene algunas cosas" que pueden darle la vuelta a la situación. Como ejemplo de ello habló de que incluso estando en una temporada muy mal del Getafe, este curso han logrado ganar al FC Barcelona y empatar con el Atlético de Madrid.

El técnico asumió sin problemas que ellos son "conscientes de que el favorito es el Real Madrid", pero que eso no significa que no vayan a salir a "darlo todo y luchar por la permanencia".

En relación con las críticas y las polémicas que han rodeado al Getafe en algunas ocasiones, Bordalás quiso puntualizar que "se han metido mucho con el equipo las últimas temporadas de manera desmesurada", pero que aun así él siempre va a defender al equipo. Como muestra de confianza y reconocimiento a su equipo, Bordalás afirmó que está "orgulloso" de que para muchos hayan "referentes" por lo conseguido.

Además, quiso señalar que de ellos "se hablaba de intensidad y agresividad como algo despectivo y ahora se habla de ello como un elogio para el equipo que lo plasma, casi casi una obligación para la alta competición". El Getafe, de momento hasta que termine el contrato con el club y si no hay novedades, seguirá con José Bordalás al frente de la plantilla.