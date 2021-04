"Ganar esta Copa puede ser un punto de partida para Koeman, como lo fue para Cruyff y Guardiola"

Los leones y los blaugranas llegan en un mal momento tras anterior final de Copa por parte de los de Marcelino y la derrota en el clásico de los de Koeman, y así lo analizaban los colaboradores de El Sanedrín.

Iturralde González, ex árbitro y aficionado del Athletic Club se mostraba confiado en las posibilidades de los vascos de cara a la final: “Tengo 100% de fe. Estoy seguro de que vamos a ganar. Lo que no entiendo es que la gente convierta el fútbol en zozobra con lo alegre que es”.

Iñigo Markínez en cambio no confiaba tanto en el equipo debido al juego que viene desarrollando el conjunto de Bilbao: “El juego del equipo ha perdido lustre, ese brillo de cuando llego Marcelino. El equipo ha estado con un futbol muy plano y rácano. Creo que el equipo está atravesando un mal momento y se ha llegado a dejar puntos ante los colistas de la liga”.

Jordi Martí avisaba en el Larguero de la dificultad de un partido pese a la mala forma en la que viene el Athletic Club. “Creo que el Barça se sabe superior al Athletic. Creo que se sienten superiores. Partidos como este que pueden ser un punto de inflexión. El Barça hace dos años que no gana un título y hay más que un título en juego. Hay muchas cosas importantes en el aire”.

Marcos López definía la final como esperanza de cara al futuro para el Barça: “Ganar la Copa del Rey no salvaría la temporada, pero construye el inicio de algo. La Copa le permitió a Cruyff construir el Dream Team. También fue el inicio de Guardiola. Es el menor de los títulos, pero permite construir algo, además de resultar muy importante para Laporta y Koeman”.

Las claves del partido

Para Iñigo Markínez las claves para que los vascos peleen hasta el final por el título pasan por lo siguiente: “Creo que el partido de mañana es diferente. El tema es no encajar pronto, si el Athletic consigue aguantar creo que tendrá su momento”.

Jordi Martí señalaba así las claves del partido: "Marcelino estudia los partidos y Marcelino habrá tomado nota de Zidane. Estarán encerrados atrás y buscarán la espalda de los centrales. Creo que el Barça tiene que igualar al Athletic en intensidad".

Iturralde González cree que la derrota frente a la Real Sociedad no tiene por qué influir en esta final: “El deporte es eso, levantarse y reponerse. Un profesional en cinco minutos se le olvida la derrota. Además, hay datos para pensar en lo mejor, la última copa que el Barça pierde es contra Marcelino. Las dos últimas finales las ha ganado el Athletic. Y las tres finales de Copa del Rey que perdimos fueron contra el mejor de la historia”.

Las alineaciones posibles

La llegada o no llegada en buena forma física de Gerard Piqué ha sido noticia durante esta semana, y Jordi Martí opinaba: “Visto lo que paso en Valdebebas creo que el Barça se reconoce más con el 433 y creo que Piqué puede ser titular. Para este partido, con Mingueza de lateral derecho me parece que es más adecuado”.

Marcos López también apostaba por la entrada del central catalán al once inicial: “No es normal que Koeman haya sido tan transparente, por lo que creo que Piqué tiene muchas opciones de entrar como titular”.

Iñigo Markínez por su parte creía que Marcelino apostaría por el mismo once que frente a la Real Sociedad: “Yo creo que no habrá cambios. Dani García y Unai creo que serán titulares y no creo que deje a Berenguer en el banquillo. En los jugadores estoy viendo hambre y ganas de conseguir el título. Creo que está más bajo el entorno que el propio equipo”.