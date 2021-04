Cuando tu sexualidad te puede costar la vida

Hadiya es una mujer lesbiana procedente de Marruecos. Michael, colombiano, es bisexual. Ambos, según cuentan a Beatriz Nogal, han sufrido en su propia piel violencia y discriminación por pertenecer al colectivo LGTBI. “Yo apagaba mi orientación sexual en Marruecos porque sentía que no debía fijarme en ninguna chica ni hablar de ello”, dice Hadiya. Michael, por su parte, asegura que en Colombia la ley no les protege. Explica también que, en el barrio en el que vivía, las milicias “dejaban panfletos debajo de las puertas diciendo que iban a hacer limpieza porque allí no querían maricones”.

🌐 A VISTA DE @ramonlobo | 1 de cada 3 países castigan penalmente las relaciones homosexuales y en 11 está establecida la pena de muerte



Estas son las historias de @khadijaAfk, marroquí, y @maykolnoya, colombiano, de la asociación @Kifkif_iguales.



🎧https://t.co/eHnAEGte0Q pic.twitter.com/pmdkbG8xa4 — A vivir (@Avivir) April 18, 2021

La homosexualidad, por increíble que parezca, sigue siendo considerada delito en varios puntos del planeta. En concreto, uno de cada tres países castiga penalmente las relaciones homosexuales. En once de ellos, además, está fijada la pena de muerte como castigo. No es lo mismo, ni mucho menos, ser homosexual en un rincón del mundo que en otro. Profundizamos en este asunto con Carlos Sanguino, Responsable de Diversidad de Amnistía España.

Según cuenta Carlos, en muchos lugares del mundo también se practican las llamadas “terapias de conversión”. Estas terapias, que tienen como objetivo principal modificar la orientación sexual, se basan en métodos que suelen generar “graves consecuencias”. Explica que “el problema está focalizado, sobre todo, en África y en Asia”, pero que también se hace notar en Europa. Por ejemplo, Hungría o Ucrania promueven políticas represivas. Pese a todo, destaca que también ha habido avances en el último año porque la lista de países en los que se permite el matrimonio entre hombres o mujeres ha aumentado.