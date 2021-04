Javier Cercas es solo Javier Cercas, y los que quieren destruirlo son miles, con todos los medios a su alcance. Es una disputa desigual, que dura años, y que sin embargo siempre gana Javier Cercas, el hombre que se tiene a sí mismo, y eso parece bastar.

Es fácil imaginar a los inventores del independentismo catalán despertarse cada mañana y preguntar esperanzados si ya cayó Cercas a sus criados, que con voz de funeral, descorazonada, les trasladan siempre la misma mala noticia: «No, señor, sigue ahí». Debe de ser frustrante que un hombre, solo un hombre, con la palabra, sin twitter, hablando un perfecto catalán, aún por encima, resista uno tras otro todos los intentos de aniquilarlo.

¿Tan difícil es cerrarle la boca a un escritor?, deben de preguntarse los jefazos independentistas. Pero es que no es solo un escritor. Es el escritor Javier Cercas, haciendo el trabajo de millones personas al cuidar del derecho a discrepar, cuando se enfrenta a una marabunta que no soporta que le lleven la contraria. Javier Cercas se merece no estar tan solo. Al menos deberíamos reconocer que nos representa, y darle las gracias.