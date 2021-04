Jordi Évole emite en la SER la nota de voz que le envió Miguel Bosé tras la primera parte de su entrevista

Durante la sección que el periodista catalán comparte con Enric González en A Vivir han debatido si el periodismo debe hablar de todo y con todo el mundo a propósito de la primera parte de la entrevista a Miguel Bosé que 'Lo De Évole' emitió la pasada semana en La Sexta. Una charla en la que el comunicador y el artista hablaron, entre otras cosas, sobre el origen del cantante, sobre su adicción a las drogas y su problema con la voz. Un preludio de lo que está por llegar en la segunda parte de la entrevista, que se emite esta noche, cuando ahondarán en temas más profundos como, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 y sobre cómo el artista se posiciona contra la misma.

En lo que se ha podido escuchar de la nota de voz de whatsapp que el cantante le envió a Évole tras la primera parte de la entrevista, se escucha:

"...Porque la lista es… tengo aquí 400 mensajes… y todos con comentarios preciosos, la verdad. Todos diciendo que ha sido muy entrañable, muy respetuosa y sobre todo, muy natural. Las cosas duras o feas…" y hasta aquí lo que podríamos escuchar del corte de voz, zanja Jordi Évole.

Évole advertía hace unos días sobre la segunda parte de la entrevista: “No sé si con el segundo (programa) vas a salir tan contento, Miguel.”

Esta noche sabremos más

Así fue la entrevista

La Sexta emitió el pasado domingo la primera parte de la esperada entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. Una entrevista en la que el comunicador y el artista trataron todo tipo de temas, desde algunos de los más personales, como puede ser su adicción a las drogas durante los últimos 20 años o la relación con sus familiares, hasta los relacionados con la pandemia por la COVID-19, de la que se ha mostrado tan crítico durante todos estos meses. En este primer programa, 'Lo de Évole' se centró en el lado más personal del cantante. Tras hablar sobre su etapa actual en México, y de reconocer que actualmente no tiene demasiada vida social, el cantante recordó una juventud marcada por las drogas: "He sido salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias... todo".

Lo que en un primer momento era diversión y fiesta, tal y como reconoció Miguel Bosé, acabó convirtiéndose en dependencia: "Cuando ya se traslada a diario, empieza a perder la gracia y causa problemas serios. Problemas de conciencia. Yo he llegado a consumir casi dos gramos diarios, he fumado maría y éxtasis". Todo ello hasta que un día decidió dejarlo todo para hacer frente a sus responsabilidades: "Fue todo el mismo día".

Jordi Évole compartió un avance en el que se puede ver una tensa discusión entre el periodista y el cantante. Entre otras cosas, Miguel Bosé aseguró que nunca se echa gel hidroalcohólico cuando sale a la calle y que nunca se ha realizado una PCR. También que no cumple las recomendaciones sanitarias y que besa y abraza a los amigos y familiares que van a visitarle: "Si alguna vez hubiese hecho caso del qué dirán, no hubiera sido nunca nada". A continuación, el cantante ha explicado que la sociedad vive inmersa en una mentira de la que todavía no se ha dado cuenta: "La verdad no se sabe porque hay un plan urdido para que no se sepa". De hecho, Miguel Bosé ha asegurado que todo lo relacionado con la COVID-19 no es más que un plan de Bill Gates para controlar el mundo: "Van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos... estoy muy informado. El que no está informado es tu cuñado, que no sabe que trabaja para Bill Gates".