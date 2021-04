La Superliga Europea, más cerca que nunca

Este lunes la UEFA va a anunciar el nuevo formato de la UEFA Champions League, un formato que arrancaría en el 2024. Pero las novedades que va a presentar el máximo organismo del fútbol europeo no va a frenar a los clubes que quieren crear la Superliga Europea.

Según avanzan medios tan prestigiosos como el New York Times, The Independent o The Times, 11 o 12 clubes europeos tienen previsto anunciar en las próximas horas la creación de la nueva Superliga Europea: Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham seguro, con la única duda de si finalmente el Manchester City firmará el acuerdo.

Como dijo Manu Carreño en diciembre sería una competición privada pero no cerrada, a la que habría que sumarle a esos doce equipos seis más, en total 18 equipos. Los cuales inciden en que su objetivo es cambiar el actual modelo de la Champions, no quieren salirse de sus Ligas.

Además, estos clubes recalcan que para reducir el número de partidos y una mejor Champions no pueden aceptar el proyecto que este lunes quiere aprobar UEFA en el que habría más partidos y una Liga entre equipos del viejo continente.

Llama la atención la ausencia de clubes franceses y alemanes, lo que deja fuera a PSG y Bayern de Munich. Se habla del mayor seísmo en el fútbol europeo de clubes desde la creación de la antigua Copa de Europa, lo que tiene en alerta al máximo organismo del fútbol continental