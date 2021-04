Joan Ramón Laporte: "La experiencia que estamos viendo en Israel, supera la de los ensayos clínicos"

La Agencia Europea retrasa las explicaciones respecto a los casos de trombos graves derivados de la inoculación por la vacuna Janssen. Según Joan Ramón Laporte, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y ex asesor de la EMA y la OMS, esta mañana en Matinal ha opinado que “la Agencia Europea no está actuando con celeridad y yo no les entiendo, es surrealista teniendo en cuenta la situación en la que estamos”.

Según Laporte, Europa ha mostrado a lo largo de la pandemia algunas debilidades estructurales y eso provoca una pérdida de posición a nivel global. “En el caso de las vacunas, esto se debe a que las decisiones y los mecanismos de decisiones se basan más en la burocracia que en el examen de las pruebas o indicios científicos que tenemos sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas”, explica el profesor emérito.

La tensión mediática y social generada tras las dudas que generan los casos registrados de trombosis respecto a vacunarse o no, hace inviable que se tarde tanto tiempo en propiciar una respuesta por parte de la Agencia Europea. “Cuando sale lo de Janssen, no pueden decir que ya lo mirarán la semana que viene. Esto se debe a que tienen unos mecanismos muy burocratizados, tienen que pasar por muchos pasos y por eso tardan tanto en tomar las decisiones”, sostiene.

La cobertura de los medios frente a los casos de trombos

Los casos registrados de trombosis tras la inoculación de AstraZeneca y Janssen han generado dudas y temores en la sociedad. Muchos individuos comienzan a negarse a ser vacunados por miedo y, según Laporte, “los medios están sobredimensionando los casos de trombosis”. Cuando un medicamento nuevo sale al mercado, surgen al tiempo señales o problemas de seguridad, toxicidad, efectos secundarios o reacciones adversas pero esto, según Joan, “no es la primera vez que veo que ocurra”.

“Esto ocurre siempre y ahora tenemos una atención enorme sobre esta cuestión. No estamos prestando atención a lo que yo creo que es más importante, que es el grado de protección que confieren las vacunas y lo confieren todas las vacunas, por encima del 70-75% es buenísimo, y lo estamos comprobando en España y en todos los países”, señala el profesor.

La evolución de Israel

Este domingo Israel ha decretado el fin de la obligatoriedad en el uso de mascarillas al aire libre en el país. El nivel de morbilidad en Israel es muy bajo debido a la exitosa campaña de vacunación, por lo que Sanidad decidió relajar más las restricciones. La suspensión de estas medidas ha estado sobre la mesa durante semanas en el país y este domingo al fin se ha hecho efectiva. Israel ha tenido una campaña de vacunación de las más exitosas contra la COVID-19 con casi cinco millones de ciudadanos que han recibido el esquema completo de vacunación. “La experiencia que estamos viendo en Israel, supera la experiencia de los ensayos clínicos”, sostiene Laporte.

“Ahora lo más importante es ir vacunando a las personas más vulnerables lo más rápidamente posible y cuando lleguemos a las mujeres más jóvenes, en mi opinión, habría que evitar, según los datos actuales, la de AstraZeneca y la de Janssen. No porque yo crea que son especialmente peligrosas en este grupo, porque 1 por 10.000 o 1 por 20.000 sigue siendo un riesgo muy bajo, sino porque tenemos un principio de precaución y porque por suerte disponemos de tres, cuatro y quizá dentro de unos meses cinco o seis vacunas diferentes”, explica.

Estrategia de distanciación en el tiempo de la inoculación de ambas dosis

La estrategia de espaciar la inoculación de la segunda dosis en el tiempo para que las vacunas vayan llegando se suministren a aquellos que no la tengan, de forma que haya más población vacunada con al menos una dosis, es algo que Reino Unido aplicó hace ya meses. “Parece que es la causa de que la pandemia en Reino Unido se haya detenido y se este calmando desde hace semanas”, comenta el profesor.

A pesar de que parece tener resultados positivos, esta estrategia no se ha aplicado de forma generalizada en el mundo y esto se debe a que existen ciertos temores. “Esta es una estrategia que tiene mucho sentido y que tiene un solo problema, si no se ha aplicado de forma generalizada en todo el mundo es porque existe el temor y va a existir siempre de que a pesar de que vacunemos surjan cepas o variantes del virus que sean más o menos resistentes a las vacunas que tenemos en la actualidad, que son vacunas dirigidas a la cepa original del virus”.

Tras la cepa británica y surafricana, las cuales se demostró que eran bastante más contagiosas, y tras la cepa brasileña, que parece además tener una letalidad mayor, surgieron dudas sobre la necesidad de dar una dosis. “Con la variante original, con dos dosis conseguimos protecciones cercanas al 90% y con una sola dosis ya tenemos protecciones de 65% al 75%, que es muchísimo”, concluye.