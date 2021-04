Las 'preguntas canallas': "Creo que ninguno es imprescindible, pero Ramos es titular indiscutible"

Los periodistas de Carrusel Canalla han respondido a las preguntas canallas de Dani Garrido, después de que el Real Madrid haya empatado a cero en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Antes, había ganado 5-0 el Atlético de Madrid, lo que le deja más líder, a tres puntos de distancia sobre su vecino. El Barcelona tiene dos puntos menos que el Real Madrid, aunque un partido menos.

¿La Superliga impulsa o entierra al fútbol?

Antón Meana: “Entre impulsa y entierra, yo diría entierra”

¿No tiene sentido la Superliga si no están PSG y Bayern?

Jordi Martí: “No, no tiene sentido. El Bayern desde toda la vida, pero el PSG ha entrado según Forbes en uno de los clubes más valiosos del mundo".

¿La Superliga es un capricho de ricos?

Iturralde González: "Sí, es una manera de ganar más dinero".

¿El Atlético de Madrid deja de ser el equipo del pueblo al alistarse en la Superliga?

Miguel Martín Talavera: “No, pero desde luego estará muy alejado del Atlético de Madrid. Me parece una incongruencia. Me parece que lo que hace el Atlético de Madrid es un papelón, porque te vas con equipos que no te quieren, que no te consideran un igual y que te utilizan porque estas en bonanza deportiva, pero que para ellos eres inferior. No puedo entender cómo el Atlético de Madrid, más allá de la pasta, se puede ir de las manos de estos clubes europeos y sobre todo de Madrid o Barça, cuando siempre te han considerado inferior a ellos".

¿Es Zidane el mejor entrenador en la historia del Real Madrid?

Antonio Romero: "No, creo que el mejor que he visto es Vicente del Bosque, y Zidane es su discípulo más destacado.

¿Crees que este será el último mandato de Florentino Pérez?

Jesús Gallego: “Si está terminado el estadio, igual sí, no descarto que haya otro más. Si no hay candidatos, al final se va a sentir obligado a seguir”.

¿Sergio Ramos es más prescindible en este Real Madrid que antes de la eliminatoria ante el Liverpool?

Mario Torrejón: “No, no lo creo. Creo que ni Ramos ni ninguno es imprescindible, pero es importantísimo y titular indiscutible en el Real Madrid”



¿Sentiste ayer que narraste el último título de Leo Messi?

Lluis Flaquer: "No. Cada día más fe en que siga".

¿Si Koeman no continúa será una traición de Laporta?

Marcos López: “No, pero será una falta de reconocimiento al trabajo de Koeman”.