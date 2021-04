Isabelle Huppert: ''Me falta rodar en España, me gustaría con Sorogoyen o Alberto Rodríguez"

Isabelle Huppert tiene una de las mejores carreras interpretativas de todos los tiempos. Suma más de 120 largometrajes firmados por grandes directores del cine europeo. Tavernier, Chabrol, Blier, Techiné, Godard, Haneke, Anne Fontaine, Wajda, Ferreri, los Taviani, Assayas, Ozon... También con americanos como Cimino, Ira Sachs David O Rusell, Neil Jordan, Verhoeven o asiáticos como Hong Sang-Soo o Rithy Panh o el filipino Brillante Medonza. Le queda, dice trabajar con un español. "Me falta una película española, me gustaría trabajar con Rodrigo Sorogoyen y con el director de La Isla Mínima. Son películas que me encantan", reconoce la actriz en una entrevista en la Cadena SER.

Isabelle Huppert ha estado en el Barcelona Film Fest, festival que para la actriz ha sido una vía de escape. En Francia la cultura está cerrada, hay bronca contra Macron y la Huppert quiere volver a los cines. "Tengo ganas de que abran ya. Lo único que ha funcionado durante la pandemia son los rodajes, yo he participado en muchas de las y ahora tenemos un montón de películas esperando para ser estrenadas. Yo de o que tengo ganas es de ver películas españolas", nos decía.

Presenta Mamá María, su último trabajo, una comedia negra que el director Jean Paul Salomé escribió pensando en ella. "La escribió para mí, pero antes ya había leído el libro, es una escritora que me gusta mucho. Pensé que este personaje era realista y a la vez bastante profundo e inteligente, con un gran recorrido. Luego el director me dijo que quería hacer una película conmigo y fue una sorpresa cuando vi el guion". explica Huppert.

Es una traductora e intérprete que trabaja junta a una brigada de la policía encargada de perseguir el tráfico de drogas, pero que aprovecha una grieta del sistema para acabar trapicheando también. Para el papel ha tenido que aprender árabe. "Sí he aprendido un poco de árabe, con un profesor. No es un desafío, había que aprenderlo y yo encontré la solución. Soy bastante seria, me lo tomé en serio y puse a trabajar".

El director destaca lo impresionante que ha sido tener a una actriz que se atreve con todo y que puede con todo. "Es un sueño. Lo hemos hecho realidad. Es una actriz excepcional porque le gusta lo que hace, a pesar de su extensa carrera, de todas las películas, los papeles y todos los cineastas que la han dirigido, ella mantiene esas ganas de ser actriz, esa juventud, esa curiosidad por encontrarse con horizontes diferentes. No es alguien soberbio, sino que actúa como si estuviera ante su primer papel. Es una de las actrices con las que ha sido más agradable trabajar con ella. Es alguien que quiere cosas concretas. Una vez que lo tiene todo resulto, lo demás fluye y es muy fácil", añadía Jean Paul Salomé

La actriz explica que sigue trabajando igual que cuando empezó y que lo da todo ante un nuevo papel. "Es lo menos que podemos dar al cine, hacerlo siempre como si fuera la primera vez. El cine es el arte de la improvisación en ese sentido más profundo de la palabra. Es el arte de a metamorfosis también. Es el arte de muchas cosas". Lo importante ahora en su carrera es divertirse. "No buco nada, en realidad. Busco divertirme haciendo películas o hacer películas que me guste hacer y las encuentro. Ya está", confesaba Huppert.

La película muestra una Francia multicultural. "Se trata de mostrar a personas que a veces conviven bien y a veces no. Mostrar eso siempre está bien", decía Huppert sobre la realidad social que Mamá María refleja. "Yo siempre digo que ningún niño dice que de mayor quiere ser camello, pero por circunstancias de la vida, como fracasos, falta de educación o por una sociedad que es más exigente y menos abierta con los inmigrantes, algunas personas se ven avocadas a eso", decía el director. "La película mira con lupa a esta comunidad porque en la brigada de estupefacientes tienes a especialistas en redes de narcotráfico marroquí, pero no por ello queremos decir que todos los marroquíes sean camellos", añade.

Esta fue una de las películas que se estrenó antes de la pandemia y que se quedó a mitad de recoger una buena taquilla. "Hemos formado parte de las películas que alimentaron los cines cuando estuvieron abiertas, cuando solo había películas francesas y no americanas. Luego ha sido un éxito en otros países. En cuanto a la situación, nadie sabe muy bien nada. Cuando vimos que abrían las salas vimos que los espectadores tenían ganas de ir al cine. El hecho de que no haya películas americanas penaliza, pero en Francia tenemos un cine sólido y el cine francés no ha perdido taquilla", explicaba el director ha estado al frente varios años de Unifrance, la marca institucional que defiende el cine de autor.

Lo que sí es cierto es que la cultura francesa demanda al gobierno de Macron medidas. Con tantos meses de cierre y de paralización del sector, explica Salomé que es necesario que se tomen algunas consideraciones, que no pasan por el dinero, sino por legislar. "Nos gustaría más valentía política frente a Netflix y a la piratería. Si hubiera impuestos, a nivel europeo, en Netflix y que esos impuestos se reinsertan en el cine sería fenomenal. El gobierno no se moja mucho en esto. El gobierno francés debería coger el toro por los cuernos, pero si Europa da largas… Hay veces que hay que actuar por la supervivencia de la cultura".