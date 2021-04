Ciudadanos, derecha movilizada y alta participación: las claves que pueden determinar las elecciones de Madrid

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes su barómetro de abril. Esta encuesta de abril contempla los habituales datos sobre intención de voto y recoge no sólo los efectos del abandono del Ejecutivo de Iglesias, sino también las consecuencias del terremoto político desatado a raíz de la presentación de la moción de censura impulsada por el PSOE y Ciudadanos en Murcia y la convocatoria anticipada de elecciones en Madrid y la posterior salida de Pablo Iglesias del Gobierno para presentarse como candidato.

Madrid se viste de campaña con seis actos electorales de todos los partidos con representación (y posibilidades de ello) Las encuestas apuntan a una victoria holgada del PP respecto a su inmediato perseguidor, el PSOE, con una dinámica de bloques claramente escorada hacia la derecha. Hablamos de cómo llega cada partido al 4 de mayo con Belén Barreiro, socióloga y directora de 40dB en Hora 25 con Pepa Bueno.

¿Está la suerte echada?

Yo creo que no del todo. Es seguro que el PP gana las elecciones y lo hace prácticamente doblando sus votos, pero yo creo que a las encuestas hay que echarles una mirada viendo no solo el ganador, sino sumar los bloques también. Si se hace eso, hoy por hoy están mejor las cosas para la derecha que para la izquierda, pero no tanto. Es una inclinación que si se mira por bloques es pequeña y podría haber alguna sorpresa si se producen algunos cambios.

Factor Ciudadanos y pandemia

Se puede mover el efecto que pueda tener la pandemia. En Madrid se produce una brecha generacional, más bien de partidos de izquierda y derecha. El bloque de izquierdas está más apoyado por los menores de 40 años. Hay que tener en cuenta qué va a ocurrir con Ciudadanos. Desde muy pronto todas las encuestas salieron con estimaciones en las que Cs quedaba fuera. Hace un mes, desde 40dB vimos cómo superaba ese 5% con holgura. Pero un mes después, semana tras semana, ha ido cayendo.

Hay una parte de votantes muy fieles, muy de centro que puede resistir. Realmente siguen teniendo una cuarta parte del voto que antes tenían que se mantiene firme. Los movimientos son todos intrabloque, pero es verdad que hay ciudadanos de centro, abstencionistas e indecisos que todavía no lo tienen decidido, aunque es verdad que se decantan más por el PP.

La voluntad de los ciudadanos está dividida. Hay una mitad que quiere cambio y otra que no. Yo creo que quién se crea que va a ganar es casi una cuestión para debatir en una tertulia, pero no es un factor electoral, el factor electoral es el deseo.

El 70% de participación

Los datos que tenemos no nos dan una variación respecto a las últimas elecciones, de hecho incluso a la baja. Me cuesta creer que vaya a ser tan alto. La derecha está más claramente movilizada y por tanto cualquier crecimiento de la participación debería favorecer a la izquierda, aunque con ciertas salvedades. Porque las personas desideologizadas son las que menos se movilizan. La izquierda se la está jugando en esa capacidad de movilizar a los votantes.