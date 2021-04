Mantenidos y mentirosos. Las dos cosas

Saben ustedes que la ignorancia es osada y que el pez muere por la boca. Empezó ayer la campaña electoral para las elecciones madrileñas, y ya tuvimos de arranque atisbos de los días de gloria que nos va a dar la reina del vermú, conocida en el siglo como Isabel Díaz Ayuso.

Nos gustó mucho, por ejemplo, su docto veredicto sociológico sobre los grupos familiares que tienen que acudir a las llamadas colas del hambre, a los que denominó “mantenidos subvencionados”. ¡Qué bárbara, qué vileza! Mantenidos subvencionados, para utilizar sus mismas palabras, son ella misma, con aquella mamandurria de los tuits del perrito, o el marine Abascal, años viviendo de aquel chiringuito pagado con nuestros impuestos sin dar ni golpe, ambos amadrinados por la ultraliberal Esperanza Aguirre.

No están solos, no, que la fiel infantería ha llamado a rebato a sus cornetas. Titula ABC que el plan del PSOE es bajar impuestos en Cataluña y subirlos en Madrid, parte del acoso y derribo de Pedro Sánchez a la baronesa popular. Dado que no son ignorantes, ¿qué son?