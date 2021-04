La polémica del día

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha utilizado reiteradamente en un mitin los términos “hije”, “niñe” o “todes” como muestra de su posición militante en el uso de un lenguaje inclusivo. El discurso ha merecido todo tipo de chanzas por parte de rivales políticos que se han mostrado más reaccionarios que la propia RAE, cuyo director ya ha manifestado que, aunque le parece hoy una extravagancia, si el uso se extiende, la Academia acabaría considerándolo. Y es una posición sensata de quien bien sabe cómo funciona la lengua, una materia en la que ninguna imposición funcionará si los hablantes no la aceptan y ninguna institución podrá poner cortafuegos a lo que decida una soberana comunidad hablante. Por eso no hablamos latín…

Lo que se nos escapa del discurso de la ministra Montero es que esos “hijes”, “niñes” y “todes” pretendidamente inclusivos se pronuncian después del desdoblamiento previo, complicando aún más, con esa triplicación, una herramienta que en la simplicidad encuentra su eficacia. ¿Está ilustrando a los desinformados o está creando un tercer género para ir incluyendo todas y cada una de las formas de identidad sexual? Porque si es así, el “todes” no sería una estación término y se podría seguir con “todus” y “todis” hasta encontrar el definitivo género neutro. En fin, el cementerio de las palabras está tan poblado como el huerto de nuevos términos que en su día parecieron extravagancias ridículas. El tiempo y los hablantes decidirán…