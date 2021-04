Pagar por una entrevista de trabajo, la última estafa: "Si alguien está desinformado puede caer en esto"

Encontrar trabajo en estos tiempos no es una tarea fácil. Nunca lo ha sido y desde que comenzó la pandemia la falta de oportunidades se nota más que nunca. Aunque no son los únicos expuestos a este problema, los jóvenes que comienzan a asomar la cabeza en el mercado laboral son los más inexpertos y los que se topan con mayores dificultades, una desventaja que en ocasiones les puede jugar malas pasadas. Hoy la periodista Alejandra de la Fuente, desde su plataforma de denuncia de precariedad laboral, Mierda Jobs, ha contado el sorprendente caso de un joven al que intentaron cobrarle por hacer una entrevista de trabajo. Puede parecer una broma, pero nada más lejos de la realidad.

El protagonista de esta historia se llama Alejandro Soto y hoy ha contado en 'La Ventana ' todos los detalles de tan sorprendente entrevista de trabajo. Alejandro tiene 23 años, es administrativo de formación y cuenta con experiencia de trabajo en ese campo. Sin embargo, en la actualidad se encuentra buscando trabajo desde hace un año. En los últimos meses comenzó a buscarlo con mayor ahínco y para ello recurría generalmente a plataformas de búsqueda de trabajo online. No había tenido suerte hasta que un día cuando miraba Instagram se le apareció un anuncio de trabajo. Se ofrecía un trabajo de Community Manager; decidió probar suerte y finalmente tuvo una primera entrevista de trabajo. “Para mi sorpresa al final de la entrevista de trabajo me pidieron pagar 7 euros para una segunda entrevista.“ Fue tras esta primera entrevista cuando Alejandro se dio cuenta de que algo no era del todo normal.

A partir de ese momento, Alejandro comenzó a tirar del hilo y decidió mostrar su caso en las redes sociales. “Hubo mucha gente que comenzó a avisarme de que era un timo”. Como se ha enterado con posterioridad, la empresa que estaba detrás de la oferta era una empresa mexicana llamada BHIP, famosa en México por ser una estafa piramidal . Durante la entrevista de trabajo, según ha afirmado, ya comenzó a sospechar. “No tuve interacción con ellos. Simplemente me pusieron un video en el que ellos hablaban todo el rato de que su procedimiento era magnífico, que se podía ganar mucho dinero con ellos, etc”

acabo de terminar una entrevista de trabajo vía online y me han dicho que para poder acceder a la segunda tengo que pagar 7€ estoy flipando — Len ✨ (@LenVGC) April 14, 2021

“Me estaban vendiendo un proyecto que no tenía mucha estabilidad porque no me dijeron el nombre de la empresa ni como tenía que trabajar”. El argumento utilizado para atraer a los potenciales trabajadores era que en la empresa trabajaba mucha gente famosa y que "solo querían personas realmente interesadas por lo que tenían que cobrar esos 7 euros."

Alejandro ha contado que se comenzó a extrañar durante esa primera reunión . "La mujer estuvo hablando del proyecto todo el rato, pero en ningún momento dijo el nombre de la empresa". El de Alejandro es un caso extremo, pero refleja muy bien la dificultad que conlleva encontrar empleo en estos tiempos y que condiciona, en muchos casos, que estafas de este tipo terminen prosperando.