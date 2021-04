Manu Carreño: "La Superliga es atractiva, pero hay plazas que se tienen que ganar por méritos deportivos"

La creación de la Superliga por parte de 12 de los clubes más poderosos del mundo ha tenido como mayoritariamente una respuesta negativa por parte de los diferentes estamentos del mundo del fútbol: clubes, ligas, federeaciones, instituciones gubernamentales y hasta jugadores o entrenadores de los clubes fundacionales de la competición se han declarado abiertamente en contra de la misma.

Manu Carreño, director de El Larguero, dio su opinión sobre este nuevo modelo de Superliga que se avecina tras el anuncio de anoche y ha querido poner luz a este asunto: "Aquí no hay buenos ni malos. No es que se quiera montar un club de nuevos ricos, los nuevos ricos ya existen que son la UEFA y la FIFA, quienes manejan todo el fútbol. Sólo piensan en crear competición tras competición para ir generando más ingresos. No piensan en el fútbol modesto, piensan en hacer cuantas más competiciones mejor y cuantos más ingresos mejor", a lo que añade una crítica a las instituciones que actualmente rigen el fútbol como UEFA o FIFA: "Este negocio está en manos de la UEFA y de la FIFA y ahora 12 de los grandes clubes europeos dicen "no, basta, hasta aquí" Esto es una cuestión de dinero, es una lucha de ricos", afirmó el presentador de El Larguero.

Esta nueva Superliga es calificada por Manu Carreño como "más atractiva" de lo que es la Champions actual y positiva para el futuro d el fútbol, así lo argumenta: "Creo que el modelo de la Superliga es bueno, a mí me gusta, pero con matices. Me parece un modelo mucho más atractivo desde el punto de vista televisivo, del espectáculo, de los enfrentamientos de los clubes poderosos, me parece que tiene que dar ese paso hacia delante el fútbol", señala.

Una competición que debe ser abierta

"El matiz es que esa competición debe ser abierta y que debe haber unas plazas que se tienen que ganar otros clubes por méritos deportivos y no por invitaciones" Los clubes españoles que habitualmente entran en Europa tienen que tener una motivación deportiva y económica para que puedan entrar en la Superliga, creo que es importante y no se ha detallado", matiza Manu Carrreño que aprueba la idea de esta Superliga pero que, en cambio, se muestra en desacuerdo con cómo se han hecho las cosas: "El fondo de la Superliga lo entiendo, sin embargo en las formas no han estado tan brillantes como lo es la propia idea. Con esa catarata de reacciones en contra te das cuenta que hay todavís mucho que trabajar: ausencia de alemanes, franceses y sobre todo ausencia de consenso que para este tipo de aventuras es necesario el consenso", sentenció Manu Carreño, director de El Larguero, en la portada del programa de la Cadena SER.

"La forma no ha sido la mejor pero sí creo que de aquí saldrá algo mejor. Probablemente no salga como una Superliga como está escrito pero creo que algo cambiará en la UEFA y que algo va a cambiar en el modelo de Champions, mucho más aburrida que el nuevo modelo que plantean estos doce clubes europeos".