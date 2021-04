La Superliga copa los titulares de todo el mundo. Durante las últimas horas no se ha hablado de otra cosa y las reacciones en el mundo del fútbol se han sucedido desde todo tipo de instituciones y orígenes llegando hasta los Campos Elíseos o Downing Street, así que como no iba a llegar al Sanedrín de jugadores que cada lunes comparecen en El Larguero con Manu Carreño.

La opinión mayoritaria, exceptuando la del director de El Larguero, es la del rechazo claro y absoluto a la Superliga por parte de todo el Sanedrín, sin embargo Álvaro Benito ha querido matizar su rechazo e intentar justificar los motivos que pueden llevar al planteamiento de una nueva liga europea de élite con los clubes más poderosos del mundo, con este argumento: "Imagínate que eres un socio del Barcelona, que pagas tu cuota, y en los últimos 6 años y por lo que sea, en una temporada no pasas la fase de grupos, en dos caes en octavos y en otras tres en cuartos y encima el calendario no te ha enfrentado con ningún equipo grande. El aficionado, pasan 5 o 6 temporadas y no ha visto a su equipo ni a Leo Messi enfrentarse con Neymar, ni ha venido Lewandowski... y creo que eso hay que arreglarlo porque al final, además de una parte romántica, hay una puramente del espectáculo del juego", afirma.

"Estoy totalmente en desacuerdo con los que dicen que después de tres años te puedes cansar de un Barça - PSG. ¿Quién se va a cansar de eso? Ver a los mejores compitiendo contra los mejores. No quiero que sea cerrada pero entiendo que el aficionado al fútbol quiere ver a los mejores contra los mejores cada año, no puede ser que LeBron se quede sin enfrentarse a Stephen Curry", terminó su alegato.

"El sistema puede provocar que incluso seas campeón 3 años seguidos y no veas a Neymar visitar tu estadio. Eso no puede ser, no debe ser", sentenció un Álvaro Benito que ha sido tajante y que contradijo a los demás miembros del Sanedrín encendiendo el debate, que Kiko respondió: "¿Después de mil kilos de presupuesto le vamos a dar la oportunidad también de que se tengan que enfrentar?", mientras que Gustavo López, no pudo expresar su desacuerdo de otra forma que esta: "¡Gánatelo en el campo!", señaló el Cuervo en El Larguero.

Un aireado debate al que no se está acostumbrado en este Sanedrín de futbolistas que comenzó con la opinión de Álvaro Benito aportando matices a la idea de la Superliga que en las últimas horas, liderado por Florentino Pérez, ha sido anunciada: "Es lícito, nos duele la parte romántica porque creo que los grandes deben cuidar de los menos grandes, pero el cambio es inevitable. Esto es inevitable, tarde o temprano, de una forma u otra, más pronto que tarde lo veremos", apuntó.