Superliga... y sus consecuencias económicas

Los 12 mayores clubes de fútbol de Europa -Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Juventus, AC Milán e Inter de Milán- han anunciado este lunes que crearán una nueva Superliga europea, para sustituir a la Champions League. Todos los equipos promotores de esta iniciativa estarán incluidos en la nueva competición, a la que tendrán que sumar posteriormente a otros ocho, tres de los cuales serán “permanentes” y otros cinco tendrán que clasificarse cada temporada para poder jugar. Detrás de la Superliga hay, además, un acuerdo multimillonario: JPMorgan ya ha comprometido un total de 3.500 millones para los clubes fundadores, a los que se sumarían 1.400 millones más para los otros ocho clubes participantes, el llamado "bonus de bienvenida" que supondría entre 200 y 300 millones para cada uno de los clubes, 4.000 millones anuales en derechos deportivos, durante 23 años, y un "cheque de solidaridad" de 400 millones de euros para los clubes pequeños. Distintas entidades del mundo del fútbol, como la UEFA, o la propia Liga ya se han manifestado en contra de esta iniciativa, que podría terminar dejando fuera de las competiciones nacionales e incluso de las selecciones a los equipos y jugadores que participen de ella. Sin embargo, la noticia ha ido mucho más allá, y también ha despertado la oposición de distintos gobiernos: en esa línea se ha manifestado el presidente francés, Emmanuelle Macron, el británico, Boris Johnson e incluso la Unión Europea. En el plano nacional, tampoco el Gobierno de España está de acuerdo con la creación de esta nueva competición.

Y es que, aunque relativa al mundo del fútbol, las implicaciones de esta decisión trascienden largamente las fronteras del propio deporte al tratarse de un sector del que depende un 1,4% del PIB español: la Liga genera 4.100 millones anuales en impuestos y emplea a casi un millón de personas -185.000 empleos directos y 850.000 indirectos- además de generar 594 millones de euros en derechos y otros 129 millones solo en entradas en nuestro país.

"Creo que las dos partes están condenadas a entenderse. Creo que es muy difícil que salga la Superliga de manera unilateral, pero también creo que la UEFA no va a poder manejar el negocio del fútbol como lo viene manejando hasta ahora, porque creo que, en el fondo, los clubes lo que están diciendo es ‘oye, nosotros esto lo generamos, lo producimos, y es lógico que ganemos mucho más de lo que ganamos’, porque se habla de que son el club de los nuevos ricos, pero es que el club de los nuevos ricos ya existe, se llama UEFA y llevan siendo muchos años los más ricos del fútbol, porque se aprovechan del dinero que generan todos los clubes de Europa para repartirlo como ellos consideran oportuno" apunta Manu Carreño, director de El Larguero.

Y es que, al final, el problema, vuelve a ser económico: en la temporada 2019/20, los 20 mejores clubes generaron un total de 8.200 millones de euros, un 12% menos que en la temporada anterior, debido a las consecuencias derivadas de la expansión de la pandemia, que se reflejó en una caída de 937 millones de euros (-23%) en los ingresos por las retransmisiones de los partidos, sumada a la pérdida de 257 millones de euros por la cancelación de los partidos en primer término, y la ausencia de público, después.

Plácido Rodríguez Guerrero, y profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Oviedo y ex Presidente de la International Association of Sports Economists señala en Hora 25 de los Negocios que "existe una minusvaloración grande de lo que pueden ser los ingresos tradicionales de los clubs grandes, yo creo que no los han valorado. Esto es un pulso entre los clubs grandes y la UEFA, no la FIFA, que todavía ahí no se mete". Rodríguez Guerrero defiende que "la Liga sobrevivirá" pero subraya que se trata de "una apuesta sobre el reparto de los ingresos que hace la UEFA, y los clubs grandes quieren tener más, lo cual puede ser hasta legítimo, pero una cosa es eso y otra cosa es romper las reglas del juego".