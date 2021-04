Buscar trabajo y que te pidan sexo: la pesadilla de muchas mujeres que buscan empleo

¿Se imagina poner un anuncio buscando trabajo y que le escriban proponiéndole que trabaje sin ropa interior? ¿O pidiéndole que se deje tocar durante la jornada laboral? ¿O prometiéndole un mejor salario si se acuesta con el que manda? Lamentablemente, ocurre. Esta noche en Hora 25 hemos podido escuchar el testimonio de dos mujeres que han pasado por esa situación. Enara y Lys buscan trabajo como limpiadoras y cuidadoras y se han acostumbrado a recibir mensajes de hombres que les hacen ofertas que nada tienen que ver con lo que ellas buscan. Enara decidió colgar un pantallazo de una conversación en WhatsApp con un empleador.

En cuanto le he dicho que tengo novio me bloquea.

Estoy HASTA EL COÑO de estas "ofertas".

— e n a r a (@golondrineta) April 16, 2021

En el caso de Lys, un supuesto empleador le escribió: "Tienes que estar en la cama tumbada en la cama y dejarte comer el chichi". No es el peor mensaje que ha recibido, ni mucho menos. Ambas recibieron llamadas de sus supuestos empleadores. Enara, después de dejar claro que no aceptaba la oferta, empezó a recibir llamadas insistentemente: "Me puso de 'puta' para arriba". En el caso de Lys, el hombre le pidió que respirara. En unos minutos, se dio cuenta de que, al otro lado del teléfono, el hombre había empezado a masturbarse.

— 𝓁𝓎𝓈 ✨ (@lysxdia) April 17, 2021

Los casos de Enara y Lys son habituales. Alejandra de la Fuente escribe para 'Público' y es la creadora de la cuenta de Mierda Jobs y Realidades Precarias en Twitter. Alejandra sigue al detalle lo que ocurre en los trabajos más precarios, pero quiso comprobar de primera mano cómo funcionan estos hombres que piden sexo a mujeres que buscan empleo. Se hizo pasar por una una mujer de 25 años que buscaba trabajo de administrativa y de camarera. En una semana, contactaron con ella 16 hombres. "Me pidieron sexo a cambio de dinero, masajes con masturbación, vender mi ropa interior, frotarse conmigo", explica de la Fuente.

¿Por qué fingen que buscan cuidadoras o limpiadoras? Alejandra de la Fuente se ha entrevistado con mujeres que han vivido esta situación. Cuando han preguntado a ese supuesto empleador por qué contactan con ellas, la respuesta es siempre la misma. "Por el morbo de buscar una persona sin experiencia. Les gusta la autoridad", concluye. Además de estas ofertas, hay otros casos en los que los hombres son mucho más explícitos. Hay anuncios en los que se ofrece a mujeres migrantes papeles a cambio de sexo y de convivir bajo el mismo techo durante un tiempo.

¿Se pueden denunciar los casos de Lys y de Enara? "Es muy difícil de denunciar. Tiene difícil encaje en el Código Penal, salvo que haya hostigamiento y acoso. Evidentemente, hay un trato degradante, pero sería enormemente difícil de denunciar en el ámbito penal. Ninguna oferta de trabajo puede exigir un comportamiento degradante para la persona. La exhibición del cuerpo en una situación en la que no está justificado no puede ser objeto de una relación laboral. El problema es cómo se las persigue, si no se identifican", explica Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres.

Este tipo de anuncios llegan también a mujeres que han salido de la prostitución: "Las mujeres que han salido de la red de explotación sexual y se quedan sin empleo acceden a páginas donde se está ofertando un empleo inexistentes", explica Rocío Mora, directora de Apramp, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.