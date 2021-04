Aunque raramente, la vacuna de Janssen puede provocar trombos. A pesar de esto, sus beneficios son muy superiores al riesgo. Háganlo constar en los prospectos y sigan adelante, ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, reiterándose en los pasos de su anterior dictamen sobre la vacuna de Astrazeneca. Y ahora sabemos que también -atención- las de Pfizer y Moderna pueden haber provocado síntomas semejantes, pero que, en cambio, desconocíamos esa trascendencia hasta el día de hoy.

En cualquier caso, la ciencia se repite y asume la probabilidad del 0'000001 de que le toque alguien. Sí, ya sé que a ese alguien no le hará maldita gracia. Y en esto se basa el temor a ser señalado por la fortuna en negativo. Un miedo que convertimos, en cambio, en esperanza cuando aspiramos a que un cálculo todavía menor de probabilidades nos beneficie con el gordo de Navidad, por ejemplo. Pero entonces se trata de ganar y, así las cosas, la mirada cambia radicalmente. Este estrabismo es el que nos impide ver con claridad el gran avance que supone un fármaco que ha venido para ayudarnos a combatir con éxito toda una pandemia. Ahí es nada. Un gran avance científico conseguido contrarreloj y que debería servirnos para entender que con él ganamos todos. Que el riesgo cero no existe en la vida, en la que, por cierto, tampoco nada es gratis. Y si eso es lo que les cuesta asumir a los políticos, que no a los científicos, temerosos de la crítica y deseosos de protegernos, quizá ya sea hora de recordarles que formamos parte de una sociedad que se supone adulta, quiere ser libre y acepta sus responsabilidades. ¿O no era esto la democracia?