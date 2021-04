Superliga: la confirmación de lo que ya sabíamos

Si alguien pensaba que los 12 clubes de fútbol que promueven la Superliga Europea lo hacían por amor al deporte, por el espectáculo, por los aficionados, que se acerquen hoy a las páginas económicas. Tras el anuncio de ayer, los clubes de esta Superliga que cotizan en bolsa vieron como sus valores se dispararon.

Ya hace tiempo que el fútbol, o al menos el fútbol de la élite, ha dejado de tener esos valores de los inicios. La brecha presupuestaria entre unos equipos y otros hace muy difícil una competición en igualdad de condiciones, pero aun así puede saltar la sorpresa. Equipos, de los llamados modestos, eliminando a los grandes en la Copa, coqueteando con la cabeza de la clasificación, metiéndose en Europa y llegando a una final. Quién no se ha emocionado cuando uno de estos equipos de bajo presupuesto da la sorpresa, aquí en España o en cualquier lugar. ¿No recuerdan la Premier League que ganó el Leicester? Todos fuimos del Leicester ese día, como todos hemos sido del Alcoyano o del Numancia cuando han ganado a los grandes. Ese punto de épica que nos reconcilia con un deporte ya totalmente mercantilizado.

El día que supimos que el valor de un jugador se cuenta tanto por lo que hace en el campo como por las camisetas que vende, el día en el que la publicidad de esas camisetas empezaron a aparecer nombres de casas de apuestas o de países sin ningún respeto por los derechos humanos, el día en el que los horarios de los partidos se adaptaron a China y no al horario español, ese día empezamos a darnos cuenta que el fútbol es otra cosa, y esa otra cosa no está sobre el césped si no en los despachos y en los palcos. La creación de la Superliga es la confirmación de todo esto.

Pero, insisto, es solo la confirmación de lo que ya sabíamos, por lo que no debería sorprendernos. A la creación de la Superliga se oponen las federaciones nacionales, la UEFA, pero no crean que se oponen porque les preocupa la pérdida del espíritu deportivo y de competición, les preocupa perder su porción en el pastel. Y como no vayan con cuidado se pueden encontrar con una Superliga sin aficionados, aunque no creo que esto les preocupe mucho mientras sigan engordando sus cuentas.

El dinero del fútbol está en las antípodas de la realidad de la gente. Solo una muestra de hace solo unos días, el Tottenham ha despedido a Mourinho con un finiquito de 17 millones de euros. Estas son las cifras que se manejan.