64.000 mil firmas para frenar las obras en la Catedral de Burgos: "Estamos cayendo en la trampa del feísmo"

La polémica sobre el proyecto para cambiar tres puertas actuales de la fachada principal de la catedral de Burgos por otras de bronce, valoradas en 1,2 millones de euros y obra del artista Antonio López, se ha hecho internacional. El embajador permanente de España ante la Unesco, Juan Andrés Perelló, ha advertido al Cabildo de la catedral que si se ejecuta dicho proyecto se exponen a que se retire al monumento la condición de Patrimonio de la Humanidad.

Otras voces llevan meses posicionándose en contra de esta iniciativa y hasta se ha generado un movimiento social en contra de dicha sustitución. Una de ellas, la del artista Juan Vallejo, natural de Burgos, es la que encabeza este movimiento que ha conseguido más de 64.000 firmas en la plataforma "Change.org" para intentar paralizar lo que califican como "un horror vacui".

El artista Juan Vallejo ha relatado hoy en 'La Ventana ' que la historia entre la Catedral de Burgos y la Unesco viene de lejos. “ No es la primera vez que la Unesco amenaza a la catedral con quitarle el titulo de patrimonio nacional. Ya sucedió cuando en 1993 se cayó la figura de San Lorenzo justo encima de una de las puertas". Un suceso que evidenciaba el desfavorable estado en el que se encontraban algunas zonas de la catedral. "Desde el Cabildo trataron de ocultarlo e inmediatamente después se produjo un primer aviso de la Unesco para que se retirasen los andamios que sujetaban la figura".

Ahora la historia, dice, se vuelve a repetir. " 30 años después veo que aquello no ha servido para nada. Ahora quieren celebrar los fastos del 800 aniversario con un horror vacui de esta naturaleza”. El diseño en cuestión de las polémicas puertas tendría la forma de un autorretrato en el que Antonio López se reflejaría como Dios Padre, acompañado por los rostros de su mujer y su hijo, que se reflejarían en las figuras de la Virgen María y el niño Jesús respectivamente.

En un primer momento, el artista se dirigió a la Unesco y al Vaticano para impedir que este proyecto para cambiar las puertas viese finalmente la luz. Tal y como ha contado, desde estas instituciones le informaron de que no tenían constancia de la realización de esa reforma y le prometieron seguir muy de cerca el proceso. Inmediatamente después, Juan Vallejo escribió a change.org para recolectar firmas y , una vez recogidas, se presentó en el Cabildo de Burgos para mostrárselas.

Los detractores del proyecto señalan que se trata de un gasto completamente innecesario en estos tiempos que corren. Argumentan que las puertas actuales realizan perfectamente su función y que no existe ninguna necesidad de cambiarlas por su estado. "Las puertas son útiles, pero estamos cayendo en la trampa del feísmo y no paramos mientes en las leyes que se infringen” ha subrayado Juan Vallejo.

La polémica no ha hecho nada más que empezar y parece que continuará durante los próximos meses. El artista considera que “esto no tiene ninguna solución eficaz" porque las autoridades eclesiásticas ya han mostrado su intención de que las puertas se queden en la ciudad. " Las puertas vendrán a Burgos aunque no se instalen y buscarán un lugar para exponerlas y que las gente las vea”.