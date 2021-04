Andrea Compton: "Se pueden revisitar películas antiguas y disfrutarlas siendo críticos"

Después de varias semanas especialmente políticas en Buenismo Bien, el programa de humor de Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez vuelve parar etomar su objetivo de convertirse en el Informe Semanal “de la chavalada”. Esta semana ha sido el turno de Andrea Compton, una de las youtubers y creadoras de contenido más influyentes en España.

Andrea Rodríguez (Madrid, 1991) empezó a subir vídeos de humor a internet a través de la ya desaparecida plataforma ‘Vine’ en 2012 y, poco a poco, su popularidad fue creciendo hasta que se asentó en la comunidad de YouTube, en la que sigue desde entonces. Su contenido se caracteriza por hacer críticas y recomendaciones cinematográficas o comentar grandes clásicos juveniles como ‘Crepúsculo’ o ‘A tres metros sobre el cielo’ siempre desde una perspectiva de género y deconstruida.

“Antes me comía las películas y no reflexionaba, no nos parábamos a pensar sobre por qué los personajes femeninos siempre eran los mismos, por ejemplo. Lo que hago es revisionar esas películas que han sido referentes para toda una generación y señalar los comportamientos que no están bien y que nos han normalizado siempre”, explica Compton. “Es posible volver a verla y disfrutar desde la perspectiva de lo que sabes ahora”.

Esta youtuber que ha tenido alguna incursión dentro del mundo del cine –fue la dobladora de uno de los personajes protagonistas de la película de animación ‘Canta’- tiene una gran influencia entre los más jóvenes y por eso su discurso con perspectiva crítica es muy importante: “Tenemos que poner el foco en las cosas que se tienen que cambiar”, ha señalado.

