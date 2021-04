Directo | Cádiz - Real Madrid: sigue el partido de la Liga Santander en Carrusel

Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Mauro, Fali, Espino; Salvi, José Mari, Jonsson, Jairo; Sobrino y Negredo.

Ledesma; Carcelén, Mauro, Fali, Espino; Salvi, José Mari, Jonsson, Jairo; Sobrino y Negredo. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco, Asensio; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco, Asensio; Rodrygo, Vinicius y Benzema. Árbitro: Mateu Lahoz (Colegio Valenciano).

Mateu Lahoz (Colegio Valenciano). Estadio: Ramón de Carranza.

Ramón de Carranza. Hora: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.

De la Superliga... a la Liga

El Real Madrid buscará evadirse este miércoles en el Ramón de Carranza (22.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) del gran debate en el que se encuentra sumido el mundo del fútbol con la creación de la Superliga europea, en una trigésima primera jornada de LaLiga Santander en la que tratará de auparse al liderato momentáneo ante un Cádiz que ya le doblegó en la primera vuelta.

La Superliga, impulsada por doce grandes clubes del Viejo Continente, entre ellos la entidad blanca, ha centrado la atención futbolística en los últimos días, pero toca bajar a la tierra. Lo sabe Zinedine Zidane, consciente de que entran en el tramo final de la temporada con Liga y Champions en juego y de que no pueden permitirse más tropiezos como el del pasado domingo en el Coliseum (0-0).

"Lo que nos anima es que falta poco de aquí a final de temporada", reconoció el técnico madridista. "Con todo lo que ha pasado este año, no vamos a bajar los brazos ahora. Lo importante es que hay vida; estamos compitiendo, y hasta el último día lo vamos a pelear, pase lo que pase. Siempre se habla de límite, pero el límite nosotros lo vamos a superar", advirtió.

El desgaste se sigue notando en el grupo, tocado tras la frenética semana de duelos ante el Liverpool y el FC Barcelona, y lo pagó el pasado fin de semana, con la unidad B, ante un Getafe que se estrelló una y otra vez con el belga Thibaut Courtois. Gol de Mariano anulado a los diez minutos aparte, el cuadro blanco se quedó por segundo partido consecutivo -tras el de vuelta de cuartos de 'Champions' ante el Liverpool- sin marcar.

Con ello, perdió una magnífica oportunidad de meter presión al líder Atlético, que no falló ante el Eibar (5-0) y que continúa al frente de la tabla (70) con tres puntos más que los madridistas (67). El Barça, que el sábado conquistaba la Copa del Rey, también se mantiene vivo en la lucha con 65 unidades y un partido menos, y el Sevilla apura todavía sus opciones (64).

Altas y bajas

Una victoria le daría el liderato momentáneo, a la espera de lo que hiciesen los de Simeone el jueves en casa ante el Huesca. Así, se antoja vital no fallar en el Carranza en una cita para la que el preparador francés recupera a varios de sus efectivos; Dani Carvajal y el francés Raphael Varane ya están listos para reforzar una mermada defensa, mientras que Nacho Fernández y el brasileño Casemiro regresan tras cumplir sanción.

Sin embargo, no podrá contar con dos de sus fijos en el centro del campo. El croata Luka Modric, con molestias en la espalda, y el alemán Toni Kroos, que ya fue suplente ante el Getafe, no viajan a Cádiz, como tampoco lo hará un Eden Hazard que no levanta cabeza y que se mantiene en la enfermería junto al capitán Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Ferland Mendy y Fede Valverde.

El Cádiz no renuncia a nada

Enfrente, el Real Madrid se encontrará con un Cádiz que ya fue capaz de sorprenderle en el partido de la primera vuelta y que aspira a certificar cuanto antes su permanencia en LaLiga Santander. Ahora mismo, los gaditanos son decimoterceros con 36 puntos, nueve más que la zona de permanencia, y acarician su objetivo a falta de siete jornadas.

Las victorias de las últimas semanas ante Valencia (2-1) y Getafe (0-1) y el empate del pasado domingo ante el Celta (0-0) les han permitido hacerse con un buen colchón que les ofrece cierto margen, pero no renuncian a dar de nuevo la campanada ante los blancos. Un gol del Choco Lozano al cuarto de hora les bastó para hacerse con los tres puntos en el mes de octubre en el Di Stéfano (0-1).

"No tendrá nada que ver con el de la primera vuelta", aventuró el míster Álvaro Cervera. "Ellos van a tener la pelota, nosotros no. Vamos a defender y, cuando se la robemos o fallen, intentaremos hacerle daño. No me imagino un Cádiz saliendo a presionar en campo contrario ni dejando espacios. Manejan muy bien la pelota, tienen mucha calidad e intentaremos que tengan el balón donde no nos generen daño y que nosotros robemos donde podamos hacerle daño", subrayó.

Además de la baja de larga duración de Luismi Quezada, el preparador amarillo deberá lidiar con las ausencias de los centrocampistas Álex Fernández, que no podrá enfrentarse en el campo a su hermano madridista Nacho, y Alberto Perea, mientras que Juan Cala es duda por molestias físicas.