Apenas 48 horas después de que viera la luz la Superliga Europea, el proyecto se ha tambaleado considerablemente con la salida oficial de cinco de sus doce miembros fundadores. La situación ha puesto contra las cuerdas al resto de integrantes y, sobre todo, a un Florentino Pérez que se ha erigido como su principal defensor y su mayor cabeza visible. En una jornada de múltiples cambios respecto al devenir de la competición, el Sanedrín de El Larguero ha repasado las claves de esta notable crisis que ha puesto en alerta al fútbol.

Antonio Romero insiste en la idea de que "la manera de comunicarlo ha sido horrible" y se centra en el lugar en que queda la figura del presidente del Real Madrid y de la Superliga. "De ahí a decir que Florentino tiene que dimitir me parece pasarse de frenada", asegura, tratando de entrever cómo puede afectarle la salida en tromba de los equipos ingleses. "Florentino Pérez es ahora la figura que más me interesa analizar. De qué manera va a intentar explicar un hombre que hace 24 horas se presentaba como el mesías del fútbol y 24 horas después el mundo del fútbol le ha dado la vuelta".

Este giro de los acontecimientos también lo rescata Julio Pulido: "Florentino se presentó como el salvador del fútbol y el fútbol le ha dicho que no quiere que le salve", comenta, llegando a calificar su actuación de "ridículo". "Una persona tan importante como Florentino Pérez no puede hacer este ridículo. Queda muy tocado él y la imagen del Real Madrid", añade.

Los mayores errores del proyecto



El fallo en la comunicación del nuevo proyecto es algo en lo que coincide el Sanedrín. "Siempre dije que era necesario negociación y acuerdo. El mayor error ha sido la comunicación. Lo del domingo no era un comunicado, era un desafío. El fútbol ha visto eso como un reto, se han visto como vasallos", alega en este sentido Jesús Gallego. Su mayor halago, además, se lo ha llevado un Pep Guardiola que, según él, "ha hecho de puto amo total": "Nadie lo ha verbalizado como él. Ha ido a la rueda de prensa con el discurso estudiado y eso ha sido imparable".

Junto a ello, Sique Rodríguez pone sobre la mesa los malos tiempos que han asumido los fundadores. "Se ha querido ir tan deprisa para marcar el 'timing' a la UEFA que lo que se firmó el sábado es un documento de 22 páginas -contando la carátula- en el que hay mucho powerpoint y pocas ideas concretas", admite, desvelando su perspectiva de que "parece un documento que se ha hecho deprisa para colarlo ya y marcar el 'timing' mediático".

Miguel Martín Talavera también cree que "el 'timing' lo provoca el anuncio de la nueva Champions", aunque no resume el error comunicativo a la puesta de largo en los medios. "Ese fallo de comunicación también ha sido de puertas hacia dentro. Hay una cosa muy clara, hay un problema de fondo. Y si al final de esto sale reforzada la UEFA es muy malo", alerta.

El último en recoger este testigo fue un Alfredo Relaño que recalcó: "Florentino se ha precipitado, el resto han entrado arrastrando los pies y cuando han llovido los botellazos se han ido corriendo y le han dejado solo". "Se ha hecho deprisa y mal", prosigue, incidiendo incluso en que la Superliga "ha tenido mejores momentos en el proceso y al final se ha quedado como una iniciativa ultraliberal y en la que ya había ausencias extremas".

Para Jesús Gallego una de las bajas más sensibles ha sido "cuando el Bayern ha dicho que no era cuestión de aumentar los ingresos, sino de reducir los gastos".

La reacción inglesa

Por otro lado, Relaño apunta que "en Inglaterra la reacción general ha sorprendido a los seis clubs" firmantes en aquel país. "Han visto que la calle no está con esto y me alegro de que esta revuelta lo haya parado", celebra.

Esta actitud de los aficionados británicos también la aplaudió Jordi Martí: "En inglaterra, no como aquí en España, los aficionados están organizados, son fuertes, son sólidos y consideran que su Premier y su cultura es intocable. Me extraña que los seis clubes fundadores no hayan sido capaces de advertirlo. La presión de Boris Johnson es tremenda", rescata.

Estos movimientos han llegado a sorprender a Mario Torrejón: "Me asombro sobre en qué lugar quedan los dirigentes de unos clubes que analizaron con tranquilidad el proyecto y 48 horas después se bajan del barco".

¿Marcha atrás de la Superliga?

Con el plan más en el aire desde su anuncio, los integrantes del Sanedrín se preguntan qué pasará con aquellos que aún no han renunciado a la competición. "Están buscando un comunicado con una excusa que les permita salvar la cara", sospecha Jordi Martí.

"Hay una manera honrada y honesta de salir de esta situación: decir que te has equivocado y que has cometido un error", plantea Julio Pulido, que se cuestiona sobre la respuesta de UEFA. "Quiero apuntar mirando al futuro las consecuencias que puede tener esto. Hay que observar cómo el Madrid y el resto de clubes va a integrarse de nuevo en esa estructura que ha querido dinamitar", lanza.

A pesar de que Javi Herráez confía en que "dentro de unos años, peor o mejor hecho, esto saldrá" y que Miguel Martín Talavera considera que "la nueva Champions que no hay por donde cogerla", todavía quedan voces que defienden el modelo actual.

"El futbol funciona mejor de lo que decimos", asevera un Alfredo Relaño muy crítico con los argumentos de los fundadores respecto a su crisis económica. "Hay unos cuantos para los que todo es poco. Ha habido una pandemia, pero hay que ver lo que gastan. Yo no veo la crisis del sector. Otra cosa es que no sepan decirles que no a sus futbolistas y acaben pagando la de dios", señala en este Larguero marcado por la espantada de cinco de los doce clubes fundadores de la nueva Superliga Europea.