Axel Torres: "Los impulsores de la Superliga no han sabido medir lo que significa el fútbol en Inglaterra"

La Superliga Europea ha pasado este martes de doce participantes a tan solo seis: los equipos de la Premier League han anunciado su renuncia a la competición e incluso, algunos, han pedido disculpas por haberse unido a este proyecto.

Axel Torres, periodista que siempre se ha posicionado claramente en contra de la Superliga Europea, celebró la respuesta de la cultura inglesa para evitar que sus equipos finalmente formasen parte de este nuevo modelo.

"Me encuentro muy emocionado y también con envidia hacia los ingleses. Creo que la oposición que se ha hecho a la Superliga desde todos los estamentos: políticos, jugadores... los jugadores han tenido mucho peso, en algún club, me cuentan, los jugadores han sido fundamentales para articular el 'no' a la Superliga... entrenadores, aficionados... ha sido una reacción que yo he echado de menos en España", comentaba.

Añadiendo que el fútbol español no ha sabido responder de la misma manera. "Se ha puesto en evidencia una vez más que hay una diferencia cultural entre cómo se percibe el fútbol aquí y cómo se percibe el fútbol allí. Los impulsores de la Superliga no han sabido medir exactamente eso: qué significa el fútbol en Inglaterra. No lo han sabido medir ni los propios propietarios de los clubes ingleses, de los cuales, cinco de los seis, no son ingleses, y están muy alejados de sus comunidades y de sus aficiones. No entienden a sus aficiones y ese ha sido su gran error".

Por último, dejó claro que esto frena la situación pero no la cierra. "Creo que esto va a parar bastante los planes de hacerlo a la torera sin consultar. Lo que sí pienso es que se va a entablar una negociación, la UEFA ya dejó la puerta abierta, el nuevo formato se puede todavía discutir. Yo entiendo que va a haber conversación. Siempre he dicho que el fútbol europeo se tiene que reformular. No creo en la Superliga, sobre todo porque me parece injusta, excluyente, elitista y egoísta, pero evidentemente pienso que las competiciones se tienen que hacer de otra manera. Y hay mecanismos para hacer las competiciones parecidas a lo que quiere la Superliga, pero desde luego, con méritos deportivos para clasificarse cada año. Para mí esa es la barrera que se ha traspasado y que ha encendido todas las alarmas. Es algo que no han podido tolerar los aficionados al fútbol inglés".