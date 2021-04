Desde si pactará con Vox hasta las cañas en los bares: la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en 10 frases

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para responder las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'. La gestión de la pandemia de coronavirus, la candidatura fallida de Toni Cantó o la campaña de Vox que señala directamente a los niños migrantes han sido algunos de los asuntos abordados. También ha explicado las razones por las que solo tiene previsto participar en un debate electoral que será esta noche en Telemadrid. "Hemos pasado de debatir el presidente y líder de la oposición a hacerlo todos en todas partes. Hoy, lo bueno que tiene hacerlo en Telemadrid, es que el día del debate va a ser ese en concreto, dará señal a todos. Yo no quiero primar a un medio sobre otro. No hay uno más importante que otro", ha explicado.

A partir de aquí, destacamos 10 frases que resumen lo más destacado que ha dado de sí la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP el próximo 4 de mayo:

1. "Vox, según para qué cuestiones, no es de ultraderecha. Si empezamos con las etiquetas... nadie le llama ultra a Otegi. O Iglesias dice barbaridades. Quisiera no tener que pactar con Vox".

2. "No tengo otra cosa en la cabeza que gobernar en libertad. No estoy de acuerdo con el pin parental ni en los menas".

3. "Yo estoy en un momento complicado. Hay quien me acusa de acabar con las libertades de los ciudadanos porque hay toques de queda, y otros me dicen que somos muy permisivos. Creo que estamos en un punto donde se permite sobrevivir".

4. "Aunque cerremos todo al 100%, la pandemia no iría mucho mejor. El virus se comporta con ocho semanas de subidas y de bajadas".

5. "Las cañas son importantes. Después de un mal día, una caña anima. La restauración y los bares no es una cuestión de borrachera, es también cultural y también económica".

6. "Hay más protección en los bares que en los domicilios. Cuanto más cierras la hostelería y el ocio, las personas tienden a juntarse en pisos. Es reprochable y hay que perseguirlo, pero hay que dar la oportunidad a que se reúnan en bares".

7. "Cuando tú bajas impuestos, se recauda más. Con un millón de personas menos que en Cataluña, recaudamos más. Hay que pagar impuestos y hacerlo de manera progresiva. Pero hay un límite".

8. "Fui libre para elegir a Toni Cantó, pero no para cuándo se contaba. Yo quería hablar primero de mi número dos, tres, cuatro... mis gestores. Toni, tenía muy buena relación con él. Su discurso me gusta, me representa. El partido me impuso los tiempos, porque empezaron a contarlo".

9. "No voy a decir si vamos a meter a Toni Cantó en el Gobierno. Quiero que mi equipo esté tranquilo".

10. "No he tenido opinión al respecto de la Superliga. No se puede opinar de todo, todo el rato. Soy del Madrid, después del Atleti y luego del Getafe. Si tengo que elegir, del Madrid".