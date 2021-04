"Todos hemos tenido 19 años": así justifica Ayuso las fiestas ilegales por el cierre de la hostelería

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha estado este miércoles en Hoy por Hoy. El cartel de Vox, la candidatura de Toni Cantó y los impuestos han sido algunos de los temas sobre los que le ha preguntado Àngels Barceló, con la que también ha conversado sobre la pandemia en Madrid, donde la incidencia acumulada de contagios se sitúa en 403 casos por cada 100.000 habitantes, bastante por encima de la media nacional.

Ayuso sigue defendiendo la apertura de los bares y su efecto en el estado de ánimo y laboral: "Las cañas son importantes. Después de un mal día, una caña anima. La restauración y los bares no es una cuestión de borrachera, es también cultural y también económica". Pero dejando el dinero a un lado, la presidenta da por hecho que, "cuanto más cierras la hostelería y el ocio, las personas tienden más a verse de forma ilegal en otros sitios", algo que no justifica pero, en parte, comprende: "Todos hemos tenido 19 y 20 años y un día que no salías era un drama. Imaginaos paa esta generación que va desde los 16 hasta los 30, que llevan dos años... a mi me parece que eso es lo más reprochable y hay que perseguir, pero creo que si les das la oportunidad de que al menos durante el día se vean en una terraza, pues mueven la economía y se ven, porque es que además se necesita".

La presidenta madrileña dice tener claro que, aunque cerrase todo al 100%, "tampoco la pandemia iría mucho mejor" y vuelve a echar la culpa del aumento de contagios tras el puente de San José y Semana Santa a la falta de control en Barajas.

La corriente negacionista del virus le parece que está "fuera de lugar" y remarca la dificultad de manejar la situación: "Si cierras todo el virus no para y arruinas gente y si no haces nada, el virus se descontrola". Recuerda que "sigue falleciendo gente, y sigue contagiándose gente" y que en una situación así hay que optar por el menor mal posible "pero todas las opciones son malas".

Una vez acabe el estado de alarma, ella es partidaria de mantener el toque de queda en la comunidad a las 23:00 horas hasta que se estabilicen los datos epidemiológicos: "Esto es complejo. Yo creo que hasta las 11 temporalmente, hasta que la situación de la pandemia sea esta, es prudente porque permite sobrevivir, solo sobrevivir. En Madrid el nivel de vida es carísimo y aquí las familias están muy tocadas pero permite que la gente que por ejemplo tiene varios locales, fuera y dentro, tiren de todos los demás porque aquí tienen algo de recaudación", ha argumentado.

Espera que el 9 de mayo exista ya legislación que permita mantener este toque de queda: "Tendré que pedir amparo a los tribunales para mantener el toque de queda. Si no, habrá que ver cómo evitarmos concentraciones masivas a ciertas horas de la madrugada".