Ayuso critica a Vox por el cartel de los MENA: "El problema son 269 menores entre 7 millones de personas"

Isabel Díaz Ayuso ha tenido una de cal y una de arena para Vox durante al entrevista que le ha hecho Àngels Barceló en Hoy por Hoy. Por un lado deja la puerta abierta a pactar con la formación de ultraderecha tras las elecciones del 4 de mayo y por otro es muy crítica con que Vox haya incluido en su campaña el tema de los menores extranjeros no acompañados. "Estoy en contra del cartel sobre los MENA", ha afirmado la candidata del PP sobre los carteles en los que presentan a una persona encapuchada junto con una señora mayor en el que se puede leer "Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes". La campaña ya está siendo investigada por la Fiscalía por si puede considerarse delito de odio.

Ayuso ha defendido que lo que expone el cartel "no es cierto" y que estamos "obligados a integrarlos y a darles la oportunidad de integrarse": "Una persona que no está integrada da igual que haya nacido en Fez que en Boadilla del Monte que puede ser un problema para sí mismo y para los demás".

La candidata del PP para el próximo 4 de mayo ha recordado que "en la Comunidad de Madrid hay 269 menores no acompañados entre una población de 7 millones" de personas: "El problema están siendo 269 menores en una comunidad autónoma como la nuestra", ha lamentado Ayuso, que además asegura que Madrid no tiene competencias autonómicas sobre los menores extranjeros no acompañados.

Ayuso ha señalado que "no todos los extranjeros son delincuentes" y que para ella "pesa lo mismo que un delito lo cometa alguien nacido aquí o alguien nacido en Casablanca. Es un debate que está fuera de lugar, es maniqueo".

También ha marcado distancias con Vox en el debate del pin parental: "Yo no estoy de acuerdo con Vox en este punto, en otros sí". Aun así, la candidata el PP no ha cerrado la puerta a pactar con la ultraderecha aunque ha preferido no hablar de pactos porque quiere "gobernar en solitario".