Javier Cámara: "Cada día de rodaje era una emoción"

Javier Cámara podría ser perfectamente nuestro amigo más divertido. el profesor de nuestros hijos, el político en el que depositar, quizás, nuestro voto, o hasta alguien, esperemos que no, con una vida oculta de lo más inquietante. Muchos los descubrimos al lado de leyendas patrias como Lina Morgan o Andrés Pajares.

Y hoy es uno de esos actores ya incontestables que forman parte de la filmografía de Almodóvar, Cesc Gay o Sorrentino y de otros trabajos extraordinarios por estrenar, como el que todos ustedes podrán ver a partir del próximo 7 de Mayo en los cines, en el papel del doctor Abad en la película, basada en el libro del mismo título: El olvido que seremos.

Tras escuchar su paso por 7 vidas y emocionarse, nos cuenta lo que le costó aprender el acento del Doctor Abad para su última película, porque trabajaba rodeado de gente de Medellín.

"Cuando leí el guion de Hable con ella, me noqueó", recuerda el actor, quien reconoce que llamó a Almodóvar y le dijo: "Yo esto no sé hacerlo". La respuesta de Almodóvar fue: "No te preocupes, yo sí se hacerlo". Ahí, explica Cámara que se relajó. En cuanto a su trabajo con Sorrentino, lo define como "una experiencia brutal".

Ya sobre su última película, indica que estaba cenando con Fernando Trueba y Cristina Huete y esta le dio el libro El olvido que seremos antes de volar a Colombia para Narcos. Tardó un dia en leerse la obra. "Ese libro me ha perseguido durante cuatro años hasta que Héctor Abad, en la casa de Fernando Trueba, me dijo que nos hiciéramos una foto para sus hermanas. Esa es la firma ineludible de que tenía que hacer esa película", recuerda.

"Cada día de rodaje era una emoción", señala Cámara, quien cuenta que la evolución de la película se presentaba a la familia cada día. En este sentido, recuerda cuando en medio del rodaje, subió a una segunda planta y un niño de cinco años se quedó mirándolo, lo "agarró muy fuerte", empezó a llorar y empezó a decirle: "Abuelo, te quiero mucho". "Empezó a decirme cosas de niño, mientras su madre me decía que lo entendiera".